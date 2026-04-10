Los nuevos capítulos de "Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta" fueron añadidos al catálogo de Disney+ este viernes y ya están disponibles con doblaje al español.

Casi 20 años después de la temporada 7, la familia disfuncional vuelve a reunirse en la casa paterna con motivo del 40 aniversario de bodas de Hal y Lois, lo que nos pondrá al día con la vida de Malcolm, Frances, Dewey, Reese, Jaime y Kelly, cuya existencia —aún en el vientre de Lois— fue una de las sorpresas con las que terminó la serie original.

El gancho de la nostalgia funciona al ver cómo han cambiado los actores, aunque Erik Per Sullivan, quien interpretó a "Dewey", es el gran ausente. Como una ironía entre ficción y realidad, mientras que en la serie era Malcolm quien dejaba a la familia para estudiar en la Universidad de Harvard, en la vida real es Sullivan quien actualmente cursa una maestría allí, según mencionó Bryan Cranston (Hal).

El personaje es interpretado por Caleb Ellsworth-Clark en esta secuela. Su parecido físico no es muy grande, pero sí lo suficiente para resultar verosímil como Dewey adulto.

¿De qué se trata "Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta"?

Según la sinopsis de esta nueva entrega, Malcolm y su hija se verán envueltos en el caos familiar cuando Hal (Cranston) y Lois (Kaczmarek) le exijan su presencia para la fiesta de su 40 aniversario de bodas.

¿Cómo contratar Disney Plus para ver "Malcolm el de en medio"?

Disney+ cuenta con tres planes de suscripción que varían en precio, calidad de imagen y número de dispositivos que pueden estar conectados a la vez:

Plan Qué incluye Precio Disney+ Estándar con anuncios Catálogo completo de Disney+

Películas y series de Hulu

Audio hasta 5.1.

Video hasta 1080 px Full HD***

Dos dispositivos a la vez 159.00 pesos por mes Disney+ Estándar Catálogo completo de Disney+ (sin interrupciones publicitarias)****

Películas y series de Hulu (sin interrupciones publicitarias)****

Audio hasta 5.1

Video hasta 1080 px Full HD***

Dos dispositivos a la vez

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total) 259.00 pesos por mes

2,169.00 pesos por un año Disney+ Premium Catálogo completo de Disney+ (sin interrupciones publicitarias)****

Películas y series de Hulu (sin interrupciones publicitarias)****

Todos los canales de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes (con interrupciones publicitarias)

Audio hasta Dolby Atmos

Video hasta 4K UHD y HDR***

Cuatro dispositivos a la vez.

Descargas hasta en 10 dispositivos (hasta 25 títulos en total) 339.00 pesos por mes

2,839 pesos por un año

Disney+ tiene una extensión de la suscripción para compartir la cuenta con personas en casas distintas, limitado a un dispositvo a la vez y un sólo perfil, con el mismo contenido y funciones de la cuenta principal.

Su precio varía según el plan contratado:

Disney+ Estándar con anuncios: 110.00 pesos.

Disney+ Estándar: 154.99 pesos.

Disney+ Premium: 169.49 pesos

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