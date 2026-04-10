Los nuevos capítulos de "Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta" fueron añadidos al catálogo de Disney+ este viernes y ya están disponibles con doblaje al español.Casi 20 años después de la temporada 7, la familia disfuncional vuelve a reunirse en la casa paterna con motivo del 40 aniversario de bodas de Hal y Lois, lo que nos pondrá al día con la vida de Malcolm, Frances, Dewey, Reese, Jaime y Kelly, cuya existencia —aún en el vientre de Lois— fue una de las sorpresas con las que terminó la serie original.El gancho de la nostalgia funciona al ver cómo han cambiado los actores, aunque Erik Per Sullivan, quien interpretó a "Dewey", es el gran ausente. Como una ironía entre ficción y realidad, mientras que en la serie era Malcolm quien dejaba a la familia para estudiar en la Universidad de Harvard, en la vida real es Sullivan quien actualmente cursa una maestría allí, según mencionó Bryan Cranston (Hal).El personaje es interpretado por Caleb Ellsworth-Clark en esta secuela. Su parecido físico no es muy grande, pero sí lo suficiente para resultar verosímil como Dewey adulto.Según la sinopsis de esta nueva entrega, Malcolm y su hija se verán envueltos en el caos familiar cuando Hal (Cranston) y Lois (Kaczmarek) le exijan su presencia para la fiesta de su 40 aniversario de bodas.Disney+ cuenta con tres planes de suscripción que varían en precio, calidad de imagen y número de dispositivos que pueden estar conectados a la vez:Disney+ tiene una extensión de la suscripción para compartir la cuenta con personas en casas distintas, limitado a un dispositvo a la vez y un sólo perfil, con el mismo contenido y funciones de la cuenta principal.Su precio varía según el plan contratado:Actualmente, Disney+ no ofrece periodos de prueba gratuita