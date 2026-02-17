Este martes 17 de febrero llega con movimientos energéticos que favorecen a ciertos signos del zodiaco, especialmente en temas de amor y dinero. De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, la jornada abre oportunidades para cerrar ciclos, atraer estabilidad económica y fortalecer relaciones sentimentales. Las cartas del tarot marcan un día de decisiones importantes y golpes de suerte bien encaminados.

A continuación, los signos que destacan hoy:

Tauro

Tauro aparece como uno de los signos con mayor estabilidad en el plano económico. Según Mhoni Vidente, es un día ideal para resolver pagos pendientes, recibir un dinero esperado o concretar acuerdos laborales. En el amor, la energía favorece la consolidación: conversaciones claras pueden llevar la relación a un siguiente nivel. Para quienes están solteros, podría surgir alguien con intenciones serias.

Leo

Leo brilla con fuerza este martes. En lo financiero, se abren puertas relacionadas con nuevos proyectos o propuestas que pueden mejorar ingresos. Es un momento propicio para pedir aumentos o negociar. En el terreno sentimental, la pasión se reactiva. Si hay pareja, se fortalece la conexión; si no la hay, alguien podría acercarse con interés genuino.

Escorpión

Escorpión vive una jornada intensa pero favorable. En el dinero, se visualiza crecimiento, sobre todo si se toman decisiones con firmeza. Mhoni Vidente señala que es un buen día para inversiones moderadas o para iniciar algo nuevo. En el amor, se marca un acercamiento profundo: puede darse una reconciliación o una conversación que transforme la relación.

Sagitario

Sagitario recibe energías de expansión. En el ámbito económico, hay oportunidades relacionadas con viajes, estudios o proyectos creativos. Es posible que llegue una propuesta inesperada. En el amor, el carisma estará elevado, lo que facilita conquistas o momentos especiales en pareja. La espontaneidad será clave para atraer buenas experiencias.

Piscis

Piscis se encuentra bajo una vibración emocional positiva. En cuestiones de dinero, puede haber noticias favorables o soluciones a preocupaciones recientes. En el amor, las cartas indican romanticismo y claridad. Es un día para expresar sentimientos sin temor, ya que la energía acompaña.

Mhoni Vidente recomienda mantener la fe, actuar con prudencia en decisiones económicas y no dejar pasar oportunidades por miedo.

Este martes 17 de febrero trae oportunidades importantes para varios signos. La clave estará en confiar en la intuición y aprovechar los momentos favorables tanto en el amor como en el dinero.

Con información de Mhoni Vidente

