Este martes 3 de marzo de 2026 se ve como un día cargado de energías poderosas, marcado por un fenómeno cósmico que influye directamente en las cartas y lecturas astrales: el eclipse lunar también conocido como Luna de Sangre, que trae consigo una oportunidad para renovarse, cerrar ciclos y tomar decisiones importantes en diferentes áreas de la vida.

Energía general del día

Mhoni Vidente y sus seguidores han señalado que el eclipse lunar que ocurre hoy trae una energía que abre puertas al cambio profundo, tanto interno como externo. Este fenómeno suele activar emociones profundas, consciencia del destino y, para muchos signos, un llamado a soltar lo que ya no sirve para dar paso a lo nuevo.

Además, este inicio de marzo está atravesado por un contexto astrológico muy intenso, donde se combinan la influencia de la Luna en signos sensibles con un tránsito planetario que favorece la introspección, el cierre de ciclos y la claridad emocional.

Aries

Hoy te esperan oportunidades para asumir el liderazgo en lo laboral. La energía del eclipse podría abrir puertas para nuevos proyectos, aunque también te invita a actuar con más consciencia y menos impulsividad. Es momento de equilibrar deseo con estrategia.

Tauro

La estabilidad será tu mayor fortaleza. Este día favorece construir desde la calma, evitando gastos impulsivos y fortaleciendo la relación con tu pareja o seres queridos mediante conversaciones honestas.

Géminis

Las ideas fluyen rápidamente hoy, lo que puede abrirte muchas puertas en lo laboral y creativo. Aprovecha para concretar iniciativas y poner en marcha proyectos que venías pensando.

Cáncer

Tu sensibilidad estará elevada, y este día pide que no absorbas problemas ajenos. Organiza tus finanzas y respira antes de tomar decisiones importantes. También puede ser un momento de sanación emocional interna.

Leo

Este martes es favorable para brillar en tus decisiones importantes. El eclipse activa una energía de transformación que puede ayudarte a tomar pasos firmes hacia tus metas más ambiciosas.

Virgo

Día de ordenar tus espacios físicos y mentales para ganar claridad. Puede que actualices tu plan de vida o decidas dar un paso importante (como cambiar de residencia, de trabajo, o reorganizar prioridades).

Libra

La armonía será clave hoy. El universo te invita a equilibrar lo emocional con lo práctico. Puede surgir una oportunidad para estrechar relaciones o conectar con alguien que aporte estabilidad.

Escorpio

Este día el eclipse intensifica tus emociones, pero también te permite ver más allá de lo evidente. Es un momento ideal para trabajar tus recursos internos y fortalecer tu poder personal.

Sagitario

Un impulso para salir de la rutina te acompañará hoy. Podría surgir una invitación o idea que te inspire a explorar, viajar o ampliar tus horizontes. Mantén la mente abierta.

Capricornio

La disciplina y la claridad son tus aliadas el día de hoy. El eclipse potencia tu enfoque en metas a largo plazo. Aprovecha para planificar y tomar decisiones con visión.

Acuario

Ideas originales te acompañan y pueden abrirte puertas en lo profesional o creativo. Este martes puedes sentir un fuerte deseo de independencia y renovación en tus proyectos.

Piscis

Tu intuición está más aguda que nunca. Hoy puedes sentir una fuerte conexión con tus sueños y deseos más profundos. Es un día ideal para escucharte a ti mismo, reflexionar y actuar desde el corazón.

La influencia del eclipse lunar aporta energía para cerrar capítulos, tomar decisiones que han estado postergadas y alinear tu camino con prioridades más profundas.

Con información de Mhoni Vidente

BB