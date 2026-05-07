El jueves 7 de mayo llega con una energía intensa para varios signos zodiacales. Según Mhoni Vidente, algunos serán especialmente favorecidos en temas de amor, dinero y nuevas oportunidades que podrían cambiar el rumbo de su semana. Las cartas del tarot y los movimientos astrales apuntan a una jornada donde la abundancia, las reconciliaciones y las propuestas inesperadas marcarán la diferencia para ciertos signos del zodiaco.

Leo

Los nacidos bajo el signo de Leo aparecen como uno de los grandes favoritos del día.

Mhoni Vidente señala que este jueves podría traer: Pagos pendientes, dinero extra, oportunidades laborales importantes, mayor estabilidad emocional.

En el amor, la energía favorece relaciones más maduras y sinceras. Para quienes están solteros, podría aparecer alguien con intenciones serias. Además, la recomendación es evitar contar planes personales para proteger la buena racha económica.

Virgo

El signo de Virgo tendrá una jornada especialmente positiva en temas financieros. Las cartas apuntan a éxito en negocios, posibles aumentos de ingresos, firma de acuerdos importantes y proyectos que comienzan a dar resultados.

En el amor, Virgo entra en una etapa de mayor claridad emocional. Mhoni asegura que este signo dejará atrás relaciones confusas para abrir espacio a conexiones más estables.

Libra

Para Libra, el jueves llega con golpes de suerte inesperados. La energía astral favorece premios o dinero inesperado, solución de problemas económicos, reencuentros sentimentales y conversaciones importantes en pareja. Mhoni Vidente recomienda aprovechar el día para tomar decisiones que habían estado posponiendo desde hace semanas.

Piscis

Los nacidos bajo Piscis estarán especialmente conectados con la intuición. Esto les permitirá detectar oportunidades económicas y sentimentales antes que los demás, la astróloga asegura que Piscis tendrá buenas noticias relacionadas con dinero, posibilidad de nuevos proyectos, atracción sentimental más fuerte y mayor claridad emocional. También es un momento ideal para iniciar cambios personales o cerrar ciclos que ya no aportan estabilidad.

Según la lectura astral de Mhoni Vidente, la combinación de energías planetarias favorece especialmente a los signos de fuego y tierra durante este jueves 7 de mayo. Esto provoca:

Mayor seguridad emocional

Atracción de oportunidades económicas

Claridad para tomar decisiones

Mejor comunicación sentimental

La astróloga explica que el universo está impulsando cierres de ciclo y nuevas oportunidades para quienes se atrevan a avanzar. Las predicciones de Mhoni Vidente para este 7 de mayo apuntan a una jornada donde varios signos tendrán la posibilidad de avanzar emocional y económicamente. El mensaje principal es claro: dejar atrás lo negativo y aprovechar las oportunidades que comienzan a aparecer.

Con información de Mhoni Vidente

BB

