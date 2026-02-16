La semana del 16 al 22 de febrero llega con movimientos energéticos importantes que favorecen especialmente a algunos signos del zodiaco en temas de amor y dinero. De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, este periodo estará marcado por oportunidades económicas, reconciliaciones sentimentales y propuestas inesperadas que podrían cambiar el rumbo de varios signos.

A continuación, te presentamos cuáles serán los más afortunados en el terreno sentimental y financiero durante estos días.

Aries: impulso y nuevas oportunidades

Para Aries, la suerte se activa con fuerza en el ámbito económico. Se visualizan propuestas laborales, pagos atrasados que por fin se concretan y la posibilidad de iniciar un proyecto propio. En el amor, habrá claridad: quienes están en pareja podrán fortalecer compromisos, mientras que los solteros podrían iniciar una relación intensa y apasionada.

Leo: estabilidad y crecimiento

Leo será uno de los signos más favorecidos en cuestiones de dinero. La semana impulsa inversiones acertadas y oportunidades para crecer profesionalmente. En el amor, la energía invita a dejar atrás inseguridades y apostar por relaciones más estables. Es un buen momento para formalizar o hablar de planes a futuro.

Sagitario: expansión y conquistas

Sagitario vivirá días de expansión. En lo financiero, podrían surgir viajes, nuevos contratos o alianzas estratégicas que mejoren sus ingresos. En el plano sentimental, la suerte se manifiesta en conquistas inesperadas o en el regreso de alguien del pasado con intenciones más claras.

Tauro: seguridad económica y armonía sentimental

Tauro encontrará estabilidad en el dinero, especialmente si ha estado organizando mejor sus finanzas. Se marcan compras importantes o inversiones favorables. En el amor, la semana trae armonía, reconciliaciones y mayor comunicación en pareja.

Piscis: intuición y oportunidades

Piscis tendrá una semana guiada por la intuición. En el trabajo y el dinero, una decisión bien pensada puede abrir puertas significativas. En el amor, se fortalecen vínculos y hay posibilidades de iniciar una relación con alguien afín en valores y emociones.

Con información de Mhoni Vidente

