Este lunes 16 de febrero de 2026 trae consigo un nuevo horóscopo diario para los signos zodiacales según la reconocida astróloga y tarotista Mhoni Vidente. La vidente comparte mensajes que invitan a enfrentar la jornada con claridad mental, apertura hacia nuevas experiencias y una buena dosis de honestidad en las interacciones personales y profesionales.

Aries

Este día puede sentirse más impulsivo de lo habitual, por lo que será importante pausar antes de actuar o responder. En el amor, hay alguien esperando una señal clara, mientras que en el trabajo podrían surgir oportunidades si te atreves a proponer ideas distintas.

Tauro

La energía del día favorece concentrarse en lo práctico y avanzar en temas pendientes con mayor facilidad. En el plano sentimental se recomienda evitar levantar barreras innecesarias, y en lo económico podría llegar una propuesta atractiva vinculada con tu trabajo.

Géminis

Podría experimentar un aumento en la creatividad, aunque también cierta tendencia a dispersarse. Si organizas tus actividades y te centras en lo importante, lograrás avances notables. En lo sentimental, quizá recibas sorpresas, y en lo profesional un mensaje o llamada podría modificar tus planes.

Cáncer

Las intuiciones estarán más afinadas y te ayudarán a guiar tus decisiones. Será un buen momento para expresar lo que sientes con claridad a alguien importante en tu vida, y también para actuar como mediador en situaciones familiares tensas.

Leo

Aumenta este lunes, ofreciéndote la posibilidad de tomar la iniciativa y brillar, sobre todo en lo laboral o académico. Podrías recibir un reconocimiento o sentir que avanzas en tus objetivos personales.

Virgo

Tendrá una mente clara para planificar y poner en orden temas pendientes. Es posible que una noticia inesperada te lleve a replantear prioridades y ajustar tu agenda. También será un día propicio para prestar atención a tu salud y hábitos cotidianos.

Libra

Mantener el equilibrio sin caer en indecisiones será clave. Evitar gastos impulsivos y retomar hábitos estables puede traer beneficios. Una conversación pendiente podría aportar claridad en lo sentimental.

Escorpio

Vivirá emociones intensas con mayor claridad, lo que te permitirá entender mejor tu mundo interno. Este es un momento para dejar atrás lo que ya no aporta bienestar y confiar más en tu intuición, especialmente en el trabajo.

Sagitario

Puede surgir una sensación de inquietud y deseo de cambio. Este sentimiento podría impulsarte a iniciar algo nuevo, aunque se aconseja no comprometerse en exceso sin estar seguro. En el amor, podrías debatirte entre distintas opciones.

Capricornio

La jornada será productiva si mantienes un enfoque equilibrado y no asumes más responsabilidades de las necesarias. En lo afectivo, alguien podría percibir cierta distancia si te concentras demasiado en tus pendientes.

Acuario

Experimentará una mente especialmente activa, llena de ideas originales. Este lunes puede ser ideal para diseñar proyectos y tomar decisiones creativas. En el plano sentimental, alguien podría sorprenderte con una propuesta inesperada.

Piscis

Contará con una sensibilidad afinada que te permitirá notar detalles que otros pasarían por alto. Será importante proteger tu energía y no asumir cargas ajenas. En el trabajo, la creatividad será tu mayor aliada si te atreves a expresarla.

En conjunto, las predicciones de Mhoni Vidente para este 16 de febrero señalan que es un día propicio para tomar decisiones con claridad, comunicarse con sinceridad y estar preparados para novedades o señales que pueden venir desde personas o situaciones inesperadas.

Con información de Mhoni Vidente

BB