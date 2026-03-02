Durante la semana del 02 al 08 de marzo, las energías astrales marcan un periodo de oportunidades y avances importantes en temas sentimentales y económicos. De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, algunos signos del zodiaco tendrán una racha especialmente favorable para atraer estabilidad, crecimiento y nuevas oportunidades.A continuación, te presentamos cuáles serán los signos con mayor fortuna en el amor y el dinero en estos días.Leo se posiciona como uno de los signos más favorecidos de la semana. En el terreno amoroso, se fortalecen las relaciones formales y pueden darse conversaciones importantes sobre compromiso. Para quienes están solteros, se visualiza la posibilidad de conocer a alguien con intenciones serias.En lo económico, es un periodo de reconocimiento laboral. Proyectos pendientes comienzan a rendir frutos y podrían presentarse ingresos adicionales o propuestas interesantes.Sagitario vivirá días de crecimiento. En el amor, la comunicación será clave para resolver malentendidos y consolidar vínculos. Se abren puertas para reconciliaciones o para iniciar una relación estable.En cuestiones financieras, la semana favorece inversiones, pagos pendientes que se destraban y decisiones que impulsan estabilidad a mediano plazo. La energía es de avance y expansión.Tauro tendrá una semana positiva en temas materiales. Se visualizan mejoras económicas, aumento de ingresos o noticias favorables relacionadas con trabajo y negocios. Es momento de organizar finanzas y planear a futuro.En el amor, la estabilidad emocional será protagonista. Las relaciones encuentran equilibrio y quienes buscan pareja podrían atraer a alguien con intereses similares y deseos de compromiso.Escorpión entra en una etapa de cambios positivos. En el aspecto sentimental, se fortalecen la pasión y la conexión emocional. También es posible que aparezca alguien del pasado para cerrar ciclos o reavivar sentimientos.En el dinero, la intuición será una guía importante para tomar decisiones acertadas. La semana es propicia para firmar acuerdos o iniciar proyectos que generen ganancias.Piscis se verá favorecido por energías de sensibilidad y magnetismo personal. En el amor, habrá claridad para definir lo que realmente se desea en una relación. Pueden surgir propuestas inesperadas o declaraciones importantes.En el ámbito financiero, la constancia comienza a dar resultados. Se recomienda aprovechar oportunidades laborales que surjan durante estos días, ya que podrían representar estabilidad a largo plazo.Según Mhoni Vidente, del 02 al 08 de marzo es un periodo ideal para tomar decisiones firmes, ordenar finanzas y apostar por relaciones que sumen estabilidad. Los signos favorecidos deberán actuar con confianza y evitar postergar oportunidades.La recomendación general es mantener una actitud positiva y enfocarse en metas claras, ya que la energía de la semana impulsa crecimiento tanto en el amor como en el dinero para quienes sepan aprovecharla.Con información de Mhoni VidenteBB