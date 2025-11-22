Sábado, 22 de Noviembre 2025

Mhoni Vidente: Números de la suerte para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

Para muchos, será un periodo ideal para cerrar ciclos, abrir oportunidades y atraer prosperidad en diferentes aspectos de la vida

Por: Moisés Figueroa

El fin de semana del 21 al 23 de noviembre de 2025 llega cargado de una energía especial. Según la astróloga y clarividente Mhoni Vidente, estos días estarán marcados por movimientos cósmicos que impulsarán cambios, decisiones importantes y momentos de claridad personal.

Para muchos, será un periodo ideal para cerrar ciclos, abrir oportunidades y atraer prosperidad en diferentes aspectos de la vida.

Como es costumbre, Mhoni no solo compartió sus predicciones para cada signo del zodiaco, sino también los llamados “números mágicos” o números de la suerte, que funcionan como una guía para potenciar vibraciones positivas, atraer abundancia y activar caminos de fortuna. 

A continuación, te presentamos un resumen claro y directo de los números mágicos revelados por Mhoni Vidente:

  • Aries: 09, 77
  • Tauro: 03, 14
  • Géminis: 00, 15
  • Cáncer: 06, 18
  • Leo: 13, 29
  • Virgo: 03, 27
  • Libra: 04, 21
  • Escorpión: 13, 21
  • Sagitario: 08, 16
  • Capricornio: 20, 30
  • Acuario: 05, 66
  • Piscis: 00, 18

