Mhoni Vidente: Números de la suerte para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

El fin de semana del 21 al 23 de noviembre de 2025 llega cargado de una energía especial. Según la astróloga y clarividente Mhoni Vidente, estos días estarán marcados por movimientos cósmicos que impulsarán cambios, decisiones importantes y momentos de claridad personal.

Para muchos, será un periodo ideal para cerrar ciclos, abrir oportunidades y atraer prosperidad en diferentes aspectos de la vida.

Como es costumbre, Mhoni no solo compartió sus predicciones para cada signo del zodiaco, sino también los llamados “números mágicos” o números de la suerte, que funcionan como una guía para potenciar vibraciones positivas, atraer abundancia y activar caminos de fortuna.

A continuación, te presentamos un resumen claro y directo de los números mágicos revelados por Mhoni Vidente:

Aries: 09, 77

Tauro: 03, 14

Géminis: 00, 15

Cáncer: 06, 18

Leo: 13, 29

Virgo: 03, 27

Libra: 04, 21

Escorpión: 13, 21

Sagitario: 08, 16

Capricornio: 20, 30

Acuario: 05, 66

Piscis: 00, 18

