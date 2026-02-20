Desde Uruguay, la banda No Te Va Gustar vuelve a México con una gira internacional para presentar “Florece en el caos” , un disco que llega tras cinco años sin grabar material de estudio nuevo, el tour incluirá seis fechas en el país.

en una rueda de prensa en el Pepsi Center de la Ciudad de México, en donde estuvieron el vocalista de la banda, Emiliano Brancciari, y el trombonista Denis Ramos decían “Estamos muy felices de regresar a México. Estamos acostumbrados a venir seguido y este regreso nos entusiasma mucho”.

El retorno ocurre después del cierre de la gira por sus 30 años, una etapa que describen como histórica, pero que no representa un punto de llegada. “Tratamos de no convertirnos en una banda de tributo a lo que fuimos. No copiarnos es nuestra forma de evolucionar”, señalaron.

La banda, formada en Montevideo, sostiene que, después de tantos años, su permanencia ha sido cuidar el vínculo interno. “Seguir juntos es lo más importante para nosotros”, resaltó Brancciari.

Un regreso con nueva energía

“Florece en el caos”, estrenado en enero de 2026, está integrado por diez canciones y fue grabado en Montevideo bajo la producción de Nico Cotton. El grupo lo define como un trabajo más áspero y directo, pero fiel a su esencia melódica.

El título alude tanto al contexto global convulso como a procesos internos de la banda. “Las canciones son nuestra forma de refugiarnos”, explicó Brancciari. Para ellos, el caos no es solo crisis, sino impulso creativo. “Es como un renacer después de bastante tiempo”, añadieron.

En los conciertos alternarán entre temas nuevos y los que el público espera. “Los clásicos no pueden faltar, pero lo que nos mantiene vigentes es tocar el disco nuevo”, apuntaron.

Treinta años después, sin repetirse

Uno de los mayores retos tras más de tres décadas es no repetirse. “Siempre tenemos inquietudes musicales. El reto es seguir sacando discos que nos aporten algo nuevo”, afirmaron.

También volvió a surgir la anécdota sobre el nombre del grupo, que nació como una broma adolescente. “Generó curiosidad porque es desafiante. A mí no me gustaba nada el nombre, pero ya quedó marcado a fuego con nosotros”, confesó Brancciari entre risas.

En México, la gira comenzará el 21 de agosto en Zapopan, Guadalajara; seguirá el 22 en Querétaro; el 23 en Puebla; el 25 en San Pedro Garza García, Nuevo León; el 27 en León, y culminará el 29 de agosto en el Pepsi Center WTC de Ciudad de México.

