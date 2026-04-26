Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 27 de abril al 3 de mayo

Aries

Esta semana sientes la necesidad de tomar decisiones que habías estado aplazando. La luna llena en Escorpio, el primero de mayo, activa temas relacionados con dinero, amores no correspondidos o acuerdos importantes en los que podrías sentir desventaja. Estarás más sensible, pero también con el coraje necesario para cerrar ciclos. Mayo comienza con una energía que exige madurez y claridad.

Ritual: Escribe en un papel aquello que ya no deseas cargar. Quémalo con precaución y deja que el humo represente la liberación de ese peso.

Tauro

La luna llena impacta directamente en tu área de pareja, trayendo conversaciones clave o revelaciones sobre tu relación. Esta semana te ayuda a distinguir quién realmente está contigo y quién no. Inicias mayo con un anhelo de mayor estabilidad emocional.

Ritual: Enciende una vela blanca y coloca un vaso de agua junto a ella. Pide claridad en tus relaciones y deja el vaso toda la noche. Por la mañana, tira el agua fuera de casa para alejar energías negativas.

Géminis

Con la entrada de Venus en tu signo el día 24, junto con el movimiento de Urano, experimentas un despertar interno significativo. Te sientes más liviano, curioso y abierto a nuevas experiencias. Tu comunicación se vuelve atractiva y cautivadora. Aunque atraes atención, el Sol en Tauro te pide ir con calma y cuidar tu energía. No todo requiere una respuesta inmediata.

Es un momento ideal para observar, reflexionar y elegir con tranquilidad.

Cáncer

Tu creatividad y emociones se intensifican esta semana. La luna llena en Escorpio ilumina profundamente tu corazón, tu manera de amar y tu expresión personal. Algo importante para ti puede tomar fuerza, ya sea en forma de claridad, pasión o cierre. Mayo inicia con una energía emocional poderosa.

Ritual: Coloca un objeto o piedra especial bajo la luz de la luna llena. Al día siguiente, llévalo contigo como un amuleto para proteger tu alegría.

Leo

La energía semanal te invita a trabajar en tu mundo interior. La luna llena mueve temas familiares, recuerdos o emociones guardadas. No es motivo de preocupación, sino una oportunidad de liberar cargas. Mayo comienza con un renacer emocional si te permites soltar lo que te pesa.

Ritual: Abre puertas y ventanas, y limpia tu espacio con humo de incienso o hierbas. Permite que el aire se lleve lo viejo y rocía agua bendita para armonizar tu entorno.

Virgo

El inicio de mayo trae claridad mental y conversaciones importantes. La luna llena ilumina tu comunicación y te impulsa a expresar lo que antes callabas. Cierras abril con una energía más ligera que favorece la honestidad.

Ritual: Escribe tres verdades que necesitas aceptar y colócalas en un lugar especial para recordarte tu proceso de crecimiento.

Libra

Comienzas la semana enfocándote en dinero, tiempo y valor personal. La luna llena te muestra dónde estás dando demasiado sin priorizarte, impulsándote a reorganizar tus recursos. Mayo inicia con mayor control y estabilidad tanto personal como financiera.

Ritual: Coloca una moneda o billete bajo la luz de la luna llena. Pide equilibrio y llévalo contigo como símbolo de abundancia.

Escorpio

La luna llena en tu signo marca un cierre emocional profundo. Puedes sentirte más sensible, intuitivo y consciente de los cambios que necesitas hacer. Mayo comienza con una energía renovada si dejas atrás versiones pasadas de ti.

Ritual: Toma un baño tibio con sal o hierbas como romero, menta o albahaca. Visualiza cómo el agua elimina todo lo que ya no necesitas.

Sagitario

Esta semana te pide descanso, tanto físico como emocional. La luna llena activa tu mundo interno, sacando a la superficie miedos y pensamientos ocultos. No es negativo, sino un proceso de limpieza. Mayo trae claridad si escuchas tu intuición.

Ritual: Coloca un vaso de agua junto a tu cama antes de dormir y por la mañana deséchalo fuera de casa para liberar energías densas.

Capricornio

Se activan tus metas, sueños y relaciones importantes. La luna llena ilumina tus proyectos, ayudándote a definir qué vale la pena continuar. Mayo inicia con mayor claridad sobre tu futuro cercano.

Ritual: Escribe un deseo para el mes y colócalo dentro de un libro inspirador. Déjalo ahí hasta que se cumpla o termine el mes.

Acuario

La semana trae avances en tu vida profesional y metas a largo plazo. La luna llena ilumina tu reputación y tu trabajo, impulsándote a tomar decisiones relevantes. Mayo comienza con dirección y determinación.

Ritual: Ordena tu espacio de trabajo y enciende una vela blanca con la intención de abrir caminos hacia el éxito.

Piscis

La energía de estos días expande tu mente y tu espíritu. La luna llena te invita a ver la vida con mayor profundidad y honestidad. Puedes sentir un impulso hacia el aprendizaje, los viajes o el crecimiento personal. Mayo inicia con evolución interna.

Ritual: Coloca un recipiente con agua bajo la luz lunar. Por la mañana, úsala para lavar tus manos mientras afirmas que esa energía te guía hacia el éxito.

YC