HBO Max se prepara para terminar el mes con estrenos que no te puedes perder, del 25 al 31 de mayo las series lideran los grandes contenidos que llegan a su gran catálogo, además de una cinta que se estrenó en la pantalla grande y que ahora promete aterrar a nuevas personas.

Se trata de “Teléfono negro 2” que llega a HBO Max el próximo 29 de mayo, en donde Finney, interpretado por Mason Thames, regresa como protagonista en la escalofriante secuela de esta historia de terror, demostrando que el horror que enfrentó jamás desapareció por completo. Aunque logró sobrevivir a “El Raptor”, las cicatrices emocionales siguen persiguiéndolo.

En “Teléfono negro 22, varios años después de los aterradores sucesos de la primera película, Finney intenta reconstruir su vida mientras carga con un profundo trauma. Sin embargo, el mal va más allá de la muerte; durante una intensa tormenta de nieve, su hermana Gwen —quien posee inquietantes visiones premonitorias— comienza a recibir misteriosas llamadas del teléfono negro en sus sueños.

Obligados a enfrentar nuevamente sus peores pesadillas, los hermanos regresan a un campamento marcado por el terror, donde el asesino, convertido ahora en una entidad sobrenatural, busca consumar su venganza.

Entre otros estrenos esta la temporada nueve de “ Rick & Morty” La irreverente serie animada creada por Dan Harmon y Scott Marder sigue demostrando por qué continúa siendo un fenómeno entre los fans , con su explosiva combinación de ciencia ficción desquiciada, humor absurdo y una sátira tan oscura como brillante, Rick and Morty mantiene intacta su esencia en esta nueva entrega.

La temporada 9 llega el próximo 25 de mayo de 2026 cargada de caos, aventuras interdimensionales y el humor delirante que caracteriza a la serie. Y según sus propios creadores, aquí no hay “basura hecha por IA”, sino auténtico contenido humano: extraño, incómodo y completamente fuera de control. Entre bromas absurdas y comentarios sarcásticos, la serie promete otra dosis de locura galáctica que sus fans no querrán perderse

Estrenos de la semana en HBO Max

25 de mayo: Batwheels (temporada tres).

25 de mayo- Rick & Morty (temporada nueve).

26 de mayo- Blue Lock (temporada dos).

29 de mayo- Teléfono negro 2.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Euphoria.

La promesa.

Yabani: Corazón salvaje.

Hacks.

Rooster.

The Comeback.

Hombre a medias.

Escenario soñado.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Supervivencia al desnudo.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.

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