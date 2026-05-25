Una entrevista de 2023 volvió a colocar a Ángela Aguilar en el centro de la conversación digital. Usuarios en TikTok e Instagram retomaron un fragmento donde la cantante afirma haber estudiado flamenco desde pequeña, provocando una nueva ola de burlas, memes y cuestionamientos sobre su formación artística.

La controversia comenzó luego de que internautas recuperaran fragmentos de una entrevista concedida por Ángela Aguilar a Los Angeles Times en Español en junio de 2023.

Durante la conversación, la intérprete habló sobre la creación de “Vete yendo”, colaboración que realizó junto a Carín León. Según relató, todo ocurrió durante una reunión nocturna donde estuvieron presentes su familia, el cantante sonorense y Alejandra, esposa del artista.

Aguilar explicó que, después de escuchar canciones inéditas de Carín León, decidió ofrecerse para participar en una de ellas.

“Mis manos son muy flamencas”

El fragmento que más llamó la atención en redes sociales fue cuando la cantante describió el estilo musical de la canción.

“A esa canción le hace falta algo y yo le dije ‘yo’, porque aparte de que es una canción muy difícil de cantar, es una canción norteña aflamencada, algo que nunca nadie ha hecho antes”, declaró en la entrevista.

Posteriormente añadió una frase que detonó las críticas:

“Es algo completamente diferente y ya sabes mis manos son muy flamencas, porque estudié flamenco desde muy pequeña”.

La cantante también mencionó que uno de los retos fue alcanzar el rango vocal de la pieza musical y aseguró que logró interpretar correctamente las notas requeridas para grabar el dueto.

Redes sociales reaccionan con memes y críticas

Luego de que el video comenzara a circular nuevamente en plataformas como TikTok e Instagram, miles de usuarios reaccionaron con comentarios irónicos y memes.

Algunos internautas cuestionaron las declaraciones de la cantante sobre su preparación en flamenco, mientras otros aseguraron que no es la primera vez que hace comentarios similares sobre ese género musical. Las publicaciones rápidamente acumularon miles de reproducciones y comentarios, manteniendo el nombre de la cantante entre las tendencias digitales.

La relación con Christian Nodal sigue generando conversación

La nueva polémica se suma a la atención mediática que rodea a Ángela Aguilar desde que confirmó públicamente su relación con Christian Nodal en junio de 2024. Desde entonces, cualquier entrevista, publicación o aparición pública de la integrante de la dinastía Aguilar suele convertirse en tema de debate en redes sociales.

En la misma entrevista retomada por los usuarios, Aguilar también habló sobre su experiencia cantando con Nodal en el Foro Sol y mencionó su encuentro con Cazzu, quien en aquel momento estaba embarazada de Inti.

Ese contexto ha provocado que muchos usuarios vuelvan constantemente a entrevistas pasadas para analizar declaraciones de la artista.

¿Por qué el tema se volvió viral otra vez?

Especialistas en cultura digital señalan que las plataformas suelen revivir entrevistas antiguas cuando un personaje público permanece constantemente en tendencia.

En este caso, el nombre de Ángela Aguilar continúa generando interacción debido a la atención mediática alrededor de su vida personal, su carrera musical y sus declaraciones públicas.

Además, frases llamativas o consideradas exageradas suelen convertirse rápidamente en material viral dentro de comunidades digitales dedicadas al entretenimiento y la cultura pop.

El flamenco y las comparaciones en redes

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Parte de las críticas surgieron porque usuarios compararon sus declaraciones con artistas reconocidas del género flamenco o con influencias españolas dentro de la música latina.

Algunos comentarios mencionaron a Rosalía y Rocío Dúrcal, cuyos estilos musicales han sido asociados durante años con sonidos inspirados en el flamenco.

Aunque la cantante no respondió directamente a la nueva ola de comentarios, el video continúa circulando ampliamente en redes sociales.

Una figura constantemente bajo el reflector digital

Con apenas unos segundos de una entrevista pasada, Ángela Aguilar volvió a convertirse en tendencia. La situación demuestra cómo las redes sociales pueden rescatar declaraciones antiguas y transformarlas nuevamente en conversación viral, especialmente cuando se trata de figuras públicas con alta exposición mediática.

Mientras algunos usuarios defienden a la cantante y consideran exageradas las críticas, otros continúan utilizando el fragmento para crear memes y comentarios irónicos, manteniendo viva una polémica que sigue creciendo en internet.

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