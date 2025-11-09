Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 10 al 16 de noviembre

Aries

Esta semana será especialmente positiva para Aries, pero se recomienda mantener discreción sobre los buenos resultados que lleguen. La abundancia del universo está a su favor, trayendo noticias felices al hogar que llenarán el corazón de paz y alegría.

Se presentan nuevas oportunidades y posibilidades de firmar documentos importantes. Si esas firmas fueron planificadas o discutidas antes del periodo de Mercurio retrógrado, pueden concretarse sin problema; en caso contrario, será importante revisar cuidadosamente cada detalle antes de proceder.

También será un periodo propicio para resolver diferencias familiares y lograr reconciliaciones sinceras. A partir de los días 11, 12 y 13, se recibirán noticias favorables sobre proyectos que habían estado detenidos, los cuales avanzarán con rapidez.

Tauro

Tauro continuará experimentando transformaciones favorables en el terreno económico. La reciente superluna en su signo ha dejado una energía poderosa que seguirá activa durante las próximas semanas. Las intenciones y decretos realizados en esos días comenzarán a manifestarse.

Es momento de actuar sin limitaciones y confiar en sus capacidades. La buena fortuna lo acompaña, pero deberá evitar los celos y comparaciones, ya que lo que le corresponde por derecho nadie se lo arrebatará. Recibirá buenas noticias en el ámbito laboral relacionadas con un asunto que deseaba o necesitaba resolver.

Géminis

Para Géminis se avecina una semana muy favorable. Todo lo que haya iniciado desde mediados de mayo o principios de junio mostrará un crecimiento notable. Su intuición estará especialmente aguda gracias a la influencia de Neptuno y Júpiter, permitiéndole decir la palabra justa en el momento oportuno, beneficiando tanto a su persona como a quienes lo rodean.

Los contactos sociales serán clave para avanzar en proyectos o negociaciones importantes. En el terreno amoroso, se vislumbran inicios o formalizaciones de relaciones sentimentales, o incluso reencuentros con amores del pasado.

Cáncer

Cáncer vivirá días de armonía en el ámbito familiar, amoroso y asociativo. Júpiter, en su signo, iniciará su movimiento retrógrado el 11 de noviembre, favoreciendo reencuentros con personas queridas y partes internas de sí mismo que había descuidado.

Se presentarán propuestas nuevas que convendrán, aunque será esencial usar la intuición para detectar falsas promesas o engaños. Los cambios económicos y proyectos de hogar se muestran positivos, siempre que se mantenga la observación y prudencia al negociar.

Leo

Leo se encuentra en un momento de fortaleza, determinación y entusiasmo. Es tiempo de actuar, enviar propuestas, tocar puertas y concretar ideas. La clave estará en no quedarse solo en el pensamiento, sino transformar las ideas en acción.

Un asunto pendiente desde finales de febrero o principios de marzo —posiblemente un trámite, acuerdo o contrato— finalmente se resolverá a su favor. El mensaje para Leo es claro: confiar en sí mismo, avanzar y permitir que sus deseos se manifiesten. La fortuna y el éxito lo acompañan.

Virgo

La semana para Virgo estará llena de compromisos y responsabilidades. Si logra delegar algunas tareas, dispondrá de tiempo para analizar con claridad sus próximos pasos. Recibirá reconocimientos y recompensas, sobre todo en el plano profesional y económico.

Un reencuentro con amistades del pasado traerá información valiosa para su crecimiento personal y laboral. Todo será resultado de las buenas acciones y huellas positivas que Virgo ha dejado en los demás, quienes ahora le devolverán apoyo y gratitud.

Libra

Libra tendrá una semana marcada por la buena fortuna y la prosperidad. Es tiempo de cerrar ciclos y tomar decisiones importantes que influirán en su futuro inmediato y en el bienestar de su entorno. Aunque Libra prefiere mantener la armonía, deberá ejercer su poder de decisión y reclamar lo que le corresponde.

Se prevén acuerdos, contratos o firmas, por lo que será necesario revisar bien los documentos debido a la presencia de Mercurio retrógrado. El amor familiar se fortalecerá, y podrían planearse reuniones, celebraciones o viajes. También continúan las tendencias de mudanza o remodelación del hogar.

Escorpión

Júpiter le otorga a Escorpión la “llave maestra” para abrir nuevas puertas. La abundancia, el éxito y la prosperidad se manifiestan como resultado de los esfuerzos previos. La cosecha será abundante. Algunos escorpiones notarán transformaciones en su forma de pensar y sentir, dando más valor a la intuición, la cual los guiará hacia las personas y oportunidades correctas.

Esta semana, además de celebraciones de cumpleaños para algunos, traerá buenas noticias tanto profesionales como económicas, junto a una sensación de paz y plenitud.

Sagitario

Se abren las puertas de la prosperidad para Sagitario. Proyectos iniciados en mayo o junio comenzarán a fluir de manera rápida y continua, trayendo abundancia en varias áreas de la vida. Este signo, naturalmente afortunado, ha superado pruebas de resistencia y dejado atrás relaciones o situaciones que bloqueaban su progreso.

Ahora se aproxima una cascada de oportunidades y nuevos horizontes. También se anuncian viajes, cambios de residencia y mayor claridad gracias a una intuición afinada. Es momento de seguir adelante y no permitir que nadie frene sus sueños.

Capricornio

Capricornio mostrará su habitual fortaleza y disciplina, cualidades que le permitirán concretar algo que había estado esperando. Su entorno estará lleno de personas talentosas y creativas con las que logrará excelentes resultados.

La economía mejora notablemente, con equilibrio entre ingresos y egresos, y la posibilidad de emprender algo propio. También recibirá buenas noticias relacionadas con un miembro de su familia que traerán alegría y alivio a su hogar.

Acuario

Acuario vivirá una semana activa en viajes, principalmente laborales o de corta duración. Durante estos desplazamientos, su talento y habilidades serán observados por personas que pueden ofrecerle nuevas oportunidades. Se recomienda estar atento y mantener una actitud receptiva.

En el ámbito profesional, se llevará a cabo una reunión o negociación en la que logrará acuerdos positivos. A pesar de Mercurio retrógrado, todo saldrá bien, especialmente si se acompaña de momentos de meditación y visualización positiva antes de actuar.

Piscis

Piscis continúa con una racha favorable en lo laboral, económico y personal. Con Júpiter en Cáncer y Neptuno y Saturno en su signo, cuenta con un impulso energético poderoso que lo motiva a actuar con mayor determinación. Es momento de creer en sí mismo y reclamar lo que merece.

Este signo, generalmente prudente, aprenderá a tomar el control de su vida y ordenar su entorno con claridad. Se recomienda un ejercicio de afirmación frente al espejo, repitiendo frases de merecimiento y autovaloración. Su energía está en expansión, y los viajes seguirán siendo parte natural de su vida.

Con información de Mizada Mohamed

MF