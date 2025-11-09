Aries, con Urano retrógrado en Tauro, llega un movimiento interno que te sacude. Aquello que creías estable muestra su fragilidad, y lo que parecía inamovible se transforma en terreno fértil para el cambio. Esta energía te impulsa a cuestionar tus estructuras, valores y hábitos desde la autenticidad y el coraje.Tu relación con el dinero, el valor personal y la seguridad material entra en revisión. Júpiter retrógrado despierta memorias familiares que influyen en tu forma de protegerte emocionalmente.Mientras tanto, Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis te llevan a explorar tus miedos, evasiones y patrones inconscientes. Es una semana de introspección profunda: avanza despacio y con paciencia contigo mismo.Tauro, con Urano retrógrado en tu signo, sientes un remezón interior. Lo que antes te daba estabilidad ahora se transforma, y lo rígido se vuelve maleable al cambio. Este tránsito te invita a replantear tu identidad, tu cuerpo y la forma en que cuidas de ti.Júpiter retrógrado te lleva a revisar cómo comunicas lo que sientes y las creencias que sostienen tu manera de ver el mundo.Por su parte, Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis te empujan a cuestionar tus ideales colectivos y tus lazos sociales. Hay una transformación silenciosa gestándose en tu rol dentro de la comunidad.Géminis, Urano retrógrado en Tauro despierta tu mundo interno. Lo que parecía sólido se tambalea y te invita a transformar desde adentro tus rutinas y valores.Tu inconsciente se activa, revelando pensamientos y patrones que operan en la sombra. Puedes sentirte más introspectivo, con sueños o intuiciones que remueven tus cimientos.Júpiter retrógrado te impulsa a reflexionar sobre tu relación con el dinero y la seguridad emocional. Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis te invitan a redefinir tu vocación y tu imagen profesional desde la autenticidad, dejando atrás ilusiones.Cáncer, Urano retrógrado en Tauro despierta una sacudida emocional. Lo que considerabas firme se revela vulnerable, abriéndote al cambio. Esta energía te anima a revisar tus amistades, redes y deseos más profundos.Con Júpiter retrógrado en tu signo, resurgen viejas memorias familiares que buscan sanación y comprensión.Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis te invitan a cuestionar tu fe, tu aprendizaje y tu filosofía de vida. Es momento de unir lo espiritual con lo práctico y soltar creencias que ya no te nutren.Leo, Urano retrógrado en Tauro provoca un giro interno. Lo estable se desmorona para abrir paso a nuevas formas de crecimiento. Se sacuden tu vocación y tu idea del éxito: lo que antes te daba seguridad ya no tiene el mismo peso.Júpiter retrógrado te conecta con tus emociones reprimidas y tus patrones de evasión, mientras Saturno y Neptuno en Piscis te llevan a examinar tus vínculos íntimos y tus dinámicas de poder. Observa qué parte de tu ambición surge del miedo o de expectativas ajenas.Virgo, con Urano retrógrado en Tauro llega una transformación que te impulsa a desaprender lo que ya no encaja contigo, especialmente en tus creencias y tu manera de expandirte.Júpiter retrógrado te invita a observar tus vínculos y a distinguir cuáles te nutren y cuáles drenan tu energía.Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis te confrontan con tu forma de amar y relacionarte. Es momento de reconocer si tus lazos se sostienen en ilusión o en dependencia emocional.Libra, Urano retrógrado en Tauro sacude tu mundo interior. Lo que parecía firme se flexibiliza y te empuja a una transformación profunda. Surgen verdades ocultas sobre tus relaciones, tu sexualidad y tu manejo del poder.Júpiter retrógrado te conecta con tu vocación y tu forma de sostenerte públicamente. Con Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis, tu rutina, salud y trabajo entran en revisión. Esta semana te reta a soltar hábitos que ya no te nutren y a reconstruirte con compasión y constancia.Escorpio, Urano retrógrado en Tauro remueve tus vínculos importantes. Algunas relaciones evolucionan, otras llegan a su fin.Júpiter retrógrado amplía tu fe emocional y te invita a explorar nuevas perspectivas o aprendizajes. Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis te impulsan a reconectar con tu creatividad y tu disfrute. Es tiempo de liberar los miedos al juicio o al fracaso y permitirte gozar desde la autenticidad.Sagitario, con Urano retrógrado en Tauro descubres qué hábitos o rutinas ya no te sostienen. Tu cuerpo te envía señales claras: la incomodidad marca el camino del cambio.Júpiter retrógrado activa tu mundo emocional y te enfrenta a miedos profundos, mientras Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis te piden sanar tu historia familiar y revisar las bases de tu hogar.Es una semana ideal para liberar el pasado y construir nuevas raíces emocionales.Capricornio, Urano retrógrado en Tauro sacude tu zona creativa y de placer. Tus deseos piden más espacio y autenticidad.Júpiter retrógrado te conecta con tu entorno afectivo y tus formas de relacionarte.Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis te invitan a revisar tu comunicación y tus ideas. Observa qué parte de tu voz se ha silenciado y qué creencias sostienen tu manera de pensar. Es momento de expresar tu verdad con realismo.Acuario, Urano retrógrado en Tauro remueve tus raíces. Viejas heridas familiares o emocionales resurgen para ser sanadas.Júpiter retrógrado te lleva a cuidar de tu cuerpo y tus rutinas con mayor conciencia, mientras Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis te invitan a revisar tu sistema de valores y tu relación con el dinero.Esta semana te muestra qué estructuras ya no sostienen tu seguridad interior.Piscis, con Urano retrógrado en Tauro tu mente se sacude. Tus ideas, tu comunicación y tu entorno cercano se transforman, revelando lo que necesitas expresar con más claridad.Saturno y Neptuno retrógrados en tu signo te confrontan con tus límites, tu identidad y aquello que evitas mirar.Júpiter retrógrado despierta tu creatividad y tu capacidad de disfrutar. Es momento de mostrarte al mundo desde la verdad, equilibrando estructura, sensibilidad y compasión.YC