Domingo, 09 de Noviembre 2025

Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 10 al 16 de noviembre

Estas son las predicciones que Walter Mercado tiene para cada signo a lo largo de esta semana

Por: Yahaira Chagollan

Conoce las predicciones de Walter Mercado para esta semana. FACEBOOK/WALTER MERCADO.

Aries

Aries, con Urano retrógrado en Tauro, llega un movimiento interno que te sacude. Aquello que creías estable muestra su fragilidad, y lo que parecía inamovible se transforma en terreno fértil para el cambio. Esta energía te impulsa a cuestionar tus estructuras, valores y hábitos desde la autenticidad y el coraje.

Tu relación con el dinero, el valor personal y la seguridad material entra en revisión. Júpiter retrógrado despierta memorias familiares que influyen en tu forma de protegerte emocionalmente.

Mientras tanto, Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis te llevan a explorar tus miedos, evasiones y patrones inconscientes. Es una semana de introspección profunda: avanza despacio y con paciencia contigo mismo.

Tauro

Tauro, con Urano retrógrado en tu signo, sientes un remezón interior. Lo que antes te daba estabilidad ahora se transforma, y lo rígido se vuelve maleable al cambio. Este tránsito te invita a replantear tu identidad, tu cuerpo y la forma en que cuidas de ti.

Júpiter retrógrado te lleva a revisar cómo comunicas lo que sientes y las creencias que sostienen tu manera de ver el mundo.

Por su parte, Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis te empujan a cuestionar tus ideales colectivos y tus lazos sociales. Hay una transformación silenciosa gestándose en tu rol dentro de la comunidad.

Géminis

Géminis, Urano retrógrado en Tauro despierta tu mundo interno. Lo que parecía sólido se tambalea y te invita a transformar desde adentro tus rutinas y valores.

Tu inconsciente se activa, revelando pensamientos y patrones que operan en la sombra. Puedes sentirte más introspectivo, con sueños o intuiciones que remueven tus cimientos.

Júpiter retrógrado te impulsa a reflexionar sobre tu relación con el dinero y la seguridad emocional. Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis te invitan a redefinir tu vocación y tu imagen profesional desde la autenticidad, dejando atrás ilusiones.

Cáncer

Cáncer, Urano retrógrado en Tauro despierta una sacudida emocional. Lo que considerabas firme se revela vulnerable, abriéndote al cambio. Esta energía te anima a revisar tus amistades, redes y deseos más profundos.

Con Júpiter retrógrado en tu signo, resurgen viejas memorias familiares que buscan sanación y comprensión.

Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis te invitan a cuestionar tu fe, tu aprendizaje y tu filosofía de vida. Es momento de unir lo espiritual con lo práctico y soltar creencias que ya no te nutren.

Leo

Leo, Urano retrógrado en Tauro provoca un giro interno. Lo estable se desmorona para abrir paso a nuevas formas de crecimiento. Se sacuden tu vocación y tu idea del éxito: lo que antes te daba seguridad ya no tiene el mismo peso.

Júpiter retrógrado te conecta con tus emociones reprimidas y tus patrones de evasión, mientras Saturno y Neptuno en Piscis te llevan a examinar tus vínculos íntimos y tus dinámicas de poder. Observa qué parte de tu ambición surge del miedo o de expectativas ajenas.

Virgo

Virgo, con Urano retrógrado en Tauro llega una transformación que te impulsa a desaprender lo que ya no encaja contigo, especialmente en tus creencias y tu manera de expandirte.

Júpiter retrógrado te invita a observar tus vínculos y a distinguir cuáles te nutren y cuáles drenan tu energía.

Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis te confrontan con tu forma de amar y relacionarte. Es momento de reconocer si tus lazos se sostienen en ilusión o en dependencia emocional.

Libra

Libra, Urano retrógrado en Tauro sacude tu mundo interior. Lo que parecía firme se flexibiliza y te empuja a una transformación profunda. Surgen verdades ocultas sobre tus relaciones, tu sexualidad y tu manejo del poder.

Júpiter retrógrado te conecta con tu vocación y tu forma de sostenerte públicamente.
Con Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis, tu rutina, salud y trabajo entran en revisión. Esta semana te reta a soltar hábitos que ya no te nutren y a reconstruirte con compasión y constancia.

Escorpio

Escorpio, Urano retrógrado en Tauro remueve tus vínculos importantes. Algunas relaciones evolucionan, otras llegan a su fin.

Júpiter retrógrado amplía tu fe emocional y te invita a explorar nuevas perspectivas o aprendizajes.
Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis te impulsan a reconectar con tu creatividad y tu disfrute. Es tiempo de liberar los miedos al juicio o al fracaso y permitirte gozar desde la autenticidad.

Sagitario

Sagitario, con Urano retrógrado en Tauro descubres qué hábitos o rutinas ya no te sostienen. Tu cuerpo te envía señales claras: la incomodidad marca el camino del cambio.

Júpiter retrógrado activa tu mundo emocional y te enfrenta a miedos profundos, mientras Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis te piden sanar tu historia familiar y revisar las bases de tu hogar.

Es una semana ideal para liberar el pasado y construir nuevas raíces emocionales.

Capricornio

Capricornio, Urano retrógrado en Tauro sacude tu zona creativa y de placer. Tus deseos piden más espacio y autenticidad.

Júpiter retrógrado te conecta con tu entorno afectivo y tus formas de relacionarte.

Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis te invitan a revisar tu comunicación y tus ideas. Observa qué parte de tu voz se ha silenciado y qué creencias sostienen tu manera de pensar. Es momento de expresar tu verdad con realismo.

Acuario

Acuario, Urano retrógrado en Tauro remueve tus raíces. Viejas heridas familiares o emocionales resurgen para ser sanadas.

Júpiter retrógrado te lleva a cuidar de tu cuerpo y tus rutinas con mayor conciencia, mientras Saturno y Neptuno retrógrados en Piscis te invitan a revisar tu sistema de valores y tu relación con el dinero.

Esta semana te muestra qué estructuras ya no sostienen tu seguridad interior.

Piscis

Piscis, con Urano retrógrado en Tauro tu mente se sacude. Tus ideas, tu comunicación y tu entorno cercano se transforman, revelando lo que necesitas expresar con más claridad.

Saturno y Neptuno retrógrados en tu signo te confrontan con tus límites, tu identidad y aquello que evitas mirar.

Júpiter retrógrado despierta tu creatividad y tu capacidad de disfrutar. Es momento de mostrarte al mundo desde la verdad, equilibrando estructura, sensibilidad y compasión.

