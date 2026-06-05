Mhoni Vidente: Horóscopo hoy viernes 05 de junio

Los astros indican que la vibración del dinero estará muy cerca de los signos de naturaleza apasionada. Para Aries, Leo y Sagitario, este día marca el cierre de un ciclo de deudas y abre paso a la llegada de dinero rápido por cuestiones de comisiones o la venta de un bien.

La recomendación astrológica para estos días es mantener la discreción absoluta. Evita platicar tus planes o proyectos laborales con personas de tu entorno para prevenir que las envidias frenen tu crecimiento profesional.

En el amor, el panorama se estabiliza para quienes tenían malentendidos de pareja, permitiendo que la comunicación fluya con total honestidad durante el fin de semana.

Aries

Te llega un dinero extra que no esperabas por concepto de una deudas del pasado o el pago de una comisión. En el trabajo, cuídate de chismes de pasillo; mantén la boca cerrada y no des opiniones que no te pidan. En el amor, un romance del signo de Capricornio o Leo te buscará para hablar de compromiso. Tus números de la suerte son 07 y 21.

Tauro

Estás en tu momento de crecer económicamente. Si tienes en mente poner un negocio, los astros te dicen que des el primer paso. Recibes un regalo que te dará mucha alegría. En el amor, deja de buscar la perfección; abre tu corazón y déjate querer por las personas que se te están acercando. Tus números de la suerte son 05 y 23.

Géminis

Felicidades a los que están cumpliendo años en esta época. La energía cósmica está de tu lado para reinventarte por completo. Te llega una propuesta de trabajo muy atractiva que deberás analizar durante el fin de semana. En el amor, alguien del signo de Aries o Libra entrará a tu vida para quedarse. Tus números de la suerte son 04 y 18.

Cáncer

Tu intuición estará sumamente aguda hoy; hazle caso a esa corazonada antes de firmar cualquier documento o hacer un trato. Un amigo cercano te buscará para contarte un secreto. En el dinero, trata de pagar tus tarjetas de crédito y evita contraer nuevas deudas. Tus números de la suerte son 02 y 17.

Leo

Viernes de brillar con luz propia. Tu carisma estará por los cielos, lo que te ayudará a cerrar ese negocio o proyecto que tenías estancado. Recibes una invitación para salir de viaje este fin de semana. Ten cuidado con dolores de espalda o cuello, relájate y no cargues con problemas ajenos. Tus números de la suerte son 03 y 19.

Virgo

Viernes ideal para tramitar papeles, actualizar tu visa o resolver asuntos legales pendientes. En el ámbito laboral, tu esfuerzo por fin será reconocido por tus superiores. Evita las compras impulsivas este fin de semana; cuida tu dinero para proyectos más grandes. Tus números de la suerte son 12 y 77.

Libra

Día de mucha creatividad y juntas de trabajo importantes. Tus jefes tienen los ojos puestos en ti, así que demuestra de lo que eres capaz. Te compras ropa o decides hacerte un cambio de look. En el terreno sentimental, trata de no ser tan celoso o posesivo; dale espacio a tu pareja. Tus números de la suerte son 06 y 27.

Escorpio

Viernes de mucha pasión y reencuentros amorosos. Si estás en pareja, pasarán un fin de semana muy conectado y lleno de complicidad. En lo laboral, se solucionan problemas con compañeros que te tenían estresado. Te llega la oportunidad de realizar un curso o maestría. Tus números de la suerte son 13 y 40.

Sagitario

Día de cambios radicales en tu pensamiento. Decides romper por fin con esa amistad o relación tóxica que solo te quitaba energía. En lo profesional, se vislumbra una junta de última hora para un cambio de puesto o aumento de sueldo. Vístete de color rojo para atraer la abundancia. Tus números de la suerte son 09 y 44.

Capricornio

Te busca un familiar para pedirte un consejo o apoyo económico. Tu madurez te convertirá en el pilar de los que te rodean. En la salud, es momento de retomar la dieta y el ejercicio, ya que los excesos te están pasando factura en la energía diaria. Un amor del pasado insistirá en volver. Tus números de la suerte son 11 y 30.

Acuario

Estás sanando heridas del pasado y eso te devuelve la sonrisa. Te invitan a una fiesta o reunión este viernes donde te la pasarás de lo mejor. Si estás soltero, conocerás a alguien muy compatible del signo de Géminis o Tauro. Cuida más tus pertenencias en la calle para evitar pérdidas. Tus números de la suerte son 15 y 88.

Piscis

Dejas atrás la melancolía y el drama para enfocarte en tu éxito personal. Un dinero que dabas por perdido regresa a tus manos. Es un día ideal para limpiar tu recámara, sacar lo que ya no usas y permitir que la energía de la abundancia fluya en tu hogar. Tus números de la suerte son 01 y 29.

Con información de Mhoni Vidente

BB