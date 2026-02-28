La Arena Guadalajara lució pletórica la noche del viernes con un lleno absoluto que confirmó el momento que atraviesa Jesse & Joy. El dúo regresó a la ciudad con El Despecho Tour 2026, un recorrido que reúne sus mayores éxitos, temas de su álbum más reciente —nominado al Grammy— y canciones ligadas a su documental "Lo que nunca dijimos", estrenado por HBO. El entusiasmo fue tal que, minutos antes del concierto, se anunció una nueva fecha en el mismo recinto para el 29 de mayo.

Poco antes de las 22:00 horas, Jesse apareció primero sobre el escenario. Vestía un traje negro con vivos blancos y lentejuelas, coronado por un sombrero ancho. Se sentó al piano y dejó caer las primeras notas de “Corre”, mientras el público asumía el protagonismo al cantar cada palabra. Luego cambió el piano por la guitarra eléctrica y dio paso a “Esto es lo que soy”, momento en el que Joy salió a escena con un traje verde brillante que arrancó los primeros gritos de la noche.

“Ya no quiero” y “Digas lo que digas” encendieron definitivamente a la audiencia. Tras esa bienvenida musical, Joy tomó la palabra. “Guadalajara, ¿cómo están? Es un placer muy grande regresar, nos hacen sentir en casa y en familia… Esta noche es muy especial para nosotros. A pesar de que el mundo es un lugar muy raro, queremos que después de esta noche las únicas notas que salgan de Guadalajara sean bonitas, que sepan que aquí es un lugar seguro… queremos que sea el mejor concierto de sus vidas”.

El repertorio avanzó con “Chocolate”, “Lo que nos faltó decir” y “Mi tesoro”, mientras el público permanecía de pie, entre abrazos y celulares en alto. Más adelante, el dúo anunció un momento especial, pues dijeron: “La siguiente canción nos la escribimos el uno al otro… en esta parte del show cantamos versiones diferentes a las que están en el disco”, explicaron antes de un set acústico que incluyó “No sé cómo lo haces”, “Gotitas de amor”, “Cuando estamos solas” y “Mi sol”.

La sorpresa llegó cuando Joy descendió del escenario durante “Nuevos recuerdos” para caminar entre la multitud. Jesse hizo lo propio en un escenario B, donde interpretó “Punto y aparte” y un medley con fragmentos de “Dulce melodía”, “Muero de amor”, “Invisible” y “Montón de estrellas”.

El tramo final tuvo un sello mexicano con la aparición del Mariachi Alma de Zapopan. Juntos ofrecieron un popurrí ranchero con clásicos como “Si nos dejan”, “La Bikina” y “Volver, volver”. Después llegaron “Con quién se queda el perro”, “Llorar”, “La de la mala suerte” y “Te esperé”.

En el encore sonaron “Ay doctor”, “Me quiero enamorar” y “Corre”, para cerrar con “Espacio sideral”, su primer gran éxito, coreado por miles de voces que confirmaron que la conexión con Guadalajara.

Antes de reencontrarse con su público en la Arena Guadalajara, Jesse & Joy compartieron su sentir ante lagra respuesta de los tapatíos y el crecimiento que han experimentado a lo largo de los años. Para el dúo, regresar a la ciudad implica constatar que su música ha trascendido generaciones.

“Venir a Guadalajara y llenar este gran foro… luego ver a la gente que creció con nosotros ahora con sus pequeños, y ver a esos pequeñitos desgarrándose cantando nuestras canciones, ha sido bien emocionante. Nos llena de orgullo poder tener una carrera tan prolífera en nuestro propio país”, expresaron.

Los músicos subrayaron que mantenerse vigentes ha requerido constancia en medio de cambios de géneros y tendencias. “Han sido muchos años de trabajo, de mantenernos en nuestro carril… al final estamos haciendo lo que nos gusta, lo que conecta con la gente, lo sentimos de corazón”, afirmaron, reconociendo también el trabajo de su equipo.

Frente a un contexto social complejo, ambos coincidieron en la responsabilidad que sienten como artistas. “El mundo atraviesa momentos extraños… pero si tenemos acceso a más información, también tenemos más responsabilidad como seres humanos”, reflexionaron. En ese sentido, hablaron de su intención de proyectar otra narrativa del país cuando viajan al extranjero. “Para Jesse y para mí, llevar la bandera mexicana a diferentes partes del mundo es cambiar un poco la narrativa… llevar noticias bonitas, México con amor”.

Sobre proyectos paralelos, adelantaron que han encontrado espacios individuales sin descuidar la esencia del dúo. “Lo que hemos hecho individual ha sido muy divertido… pero la fórmula de Jesse & Joy necesita a Jesse & Joy”, señalaron. Jesse compartió que prepara un proyecto personal mientras trabajan en la historia del grupo.

Finalmente, al ser cuestionados sobre el contexto de seguridad y los protocolos recientes en la ciudad expresaron: “No traemos un mensaje político como tal; es un mensaje de amor y buena vibra. Cuando la gente se congrega para pasarlo bonito, siempre hay un efecto positivo… no podemos perder eso”.

CT