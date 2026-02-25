La energía lunar favorece los asuntos vinculados con las emociones y el entorno familiar, mientras que la dinámica planetaria impulsa diálogos relevantes y ajustes pequeños que podrían influir en los próximos días.

A continuación, te compartimos las predicciones para cada signo del zodiaco. Recuerda que, además del signo solar, cada persona cuenta con un ascendente y una carta natal propia, por lo que estas interpretaciones funcionan como orientación general.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Sentirás impulso para retomar tareas o proyectos que habías dejado en pausa. Es momento adecuado para ordenar tus cuentas y establecer límites firmes en el ámbito laboral. En lo sentimental, conviene evitar reacciones apresuradas; prestar atención a lo que otros expresan será fundamental. Un mensaje inesperado podría modificar tu ánimo. Procura cuidar tu energía física y reducir tensiones; salir a caminar puede ayudarte a despejarte.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad que valoras podría experimentar un ligero movimiento, pero con resultados positivos. Surgen posibilidades interesantes en el terreno profesional. En el plano afectivo, alguien podría sorprenderte con un detalle especial. Mantente abierto a nuevas experiencias. Es conveniente revisar gastos y planificar inversiones. Tu intuición será clave para decidir con acierto.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La palabra será tu principal aliada. Es un buen momento para aclarar diferencias y expresar emociones con claridad. Reuniones, entrevistas o propuestas importantes pueden avanzar favorablemente. Tus ideas encontrarán buena recepción. Evita dividir tu atención en demasiadas actividades; priorizar te permitirá obtener mejores resultados.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La sensibilidad estará muy presente. Procura no asumir todo de manera personal. Un consejo de alguien cercano podría ofrecerte una nueva perspectiva. Escuchar con apertura será esencial. Dedicar tiempo a tu hogar o a un espacio que te brinde calma te ayudará a recuperar equilibrio. Organizar tu entorno puede traducirse en mayor tranquilidad interior.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu capacidad de liderazgo se hará notar. Es posible que recibas reconocimiento por esfuerzos recientes. En el amor, será importante respaldar con acciones lo que prometes con palabras. En lo profesional podría surgir una propuesta interesante; analiza con detenimiento antes de decidir.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El orden será tu mejor herramienta. Día favorable para planificar, clasificar pendientes o iniciar hábitos más saludables. En pareja, la paciencia fortalecerá el vínculo. Escuchar sin emitir juicios será determinante. Evita asumir responsabilidades que no te corresponden; delegar también es parte del equilibrio.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Buscarás armonía en medio de resoluciones relevantes. Confía en tu percepción, especialmente en asuntos económicos. Un encuentro social podría abrir oportunidades inesperadas. Resolver temas pendientes te dará mayor serenidad. Tomar la iniciativa favorecerá el balance que deseas.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intensidad emocional marcará la jornada. Es momento de soltar resentimientos y centrarte en metas concretas. En el trabajo, conviene evitar confrontaciones innecesarias; la diplomacia será más efectiva. Una noticia vinculada al dinero podría sorprenderte. Mantén la calma y analiza con objetividad.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sentirás deseos de modificar tu rutina. Considera aprender algo distinto o planear un viaje a futuro. En el amor, el diálogo sincero fortalecerá la relación. La honestidad será fundamental. Presta atención a tu alimentación y nivel de energía; pequeños ajustes en tus hábitos pueden generar cambios positivos.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La constancia comenzará a dar resultados. Podrías concretar un acuerdo o avanzar de manera significativa en un proyecto. En el ámbito personal, dedica espacio al descanso y al cuidado físico. Organizar objetivos a mediano plazo te permitirá consolidar logros firmes.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad estará en auge. Compartir tus ideas puede abrir nuevas oportunidades. En lo afectivo, una conversación profunda reforzará la confianza. La transparencia será esencial. Un proyecto creativo podría desarrollarse antes de lo previsto. Confía en tu autenticidad.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu empatía facilitará la conexión con quienes te rodean. Es un día adecuado para actividades artísticas o espirituales. Atiende tus corazonadas, sobre todo en temas emocionales. Evita involucrarte en preocupaciones ajenas. Enfócate en tus metas y aspiraciones personales.

Con información de Mhoni Vidente

