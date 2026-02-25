Carlos Rivera quedó cautivado con la voz de los gemelos Rodrigo y David cuando los escuchó cantar a través de un video que se hizo viral en TikTok, el cantante respondió a la solicitud de los niños invidentes que a través de un video expresaron su deseo de conocer al cantante.

En dicho material, donde cantan el tema de Rivera, “Si te vas”, el cantante elogió su manera de cantar y externó que también quería conocerlos; previo a su show en Querétaro se dio un encuentro entre el intérprete y los menores, que se hacen llamar en redes “Los repetidos”.

El momento fue muy emotivo, y varias personas no pudieron contener las lágrimas.

“En tiempos de caos, esto es un abrazo al corazón…”, escribió Rivera, quien cuenta con casi 10 millones de seguidores en Instagram.

CT