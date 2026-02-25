Miércoles, 25 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Carlos Rivera cumple sueño de dos fans

El interprete compartió el escenario con dos niños invidentes que expresaron su deseo de conocerlo

Por: El Informador

El cantante, al lado de Rodrigo y David, dos gemelos que adoptaron el nombre artístico de “Los repetidos”. ESPECIAL

El cantante, al lado de Rodrigo y David, dos gemelos que adoptaron el nombre artístico de “Los repetidos”. ESPECIAL

Carlos Rivera quedó cautivado con la voz de los gemelos Rodrigo y David cuando los escuchó cantar a través de un video que se hizo viral en TikTok, el cantante respondió a la solicitud de los niños invidentes que a través de un video expresaron su deseo de conocer al cantante

En dicho material, donde cantan el tema de Rivera, “Si te vas”, el cantante elogió su manera de cantar y externó que también quería conocerlos; previo a su show en Querétaro se dio un encuentro entre el intérprete y los menores, que se hacen llamar en redes “Los repetidos”. 

El momento fue muy emotivo, y varias personas no pudieron contener las lágrimas.

“En tiempos de caos, esto es un abrazo al corazón…”, escribió Rivera, quien cuenta con casi 10 millones de seguidores en Instagram.

CT

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones