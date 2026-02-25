U2 lanza cortometraje sobre Ucrania

La banda irlandesa U2 publicó un cortometraje grabado en el frente de batalla de Ucrania, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa.

El cuarteto formado en Dublín colocó en la plataforma YouTube el videoclip al que acompaña su nueva canción “Yours Eternally”, en la que colaboran el artista inglés Ed Sheeran y el músico ucraniano Taras Topolia, quien ha combatido en la guerra en su país.

El cortometraje, de casi cinco minutos, fue filmado en diciembre de 2025 por el director Ilya Mikhaylus, empotrado con su equipo de grabación en la conocida Brigada Jartia, como anticipo de un documental de larga duración que verá la luz durante este año.

A invitación del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el líder de U2 y su guitarrista, Bono y The Edge, respectivamente, visitaron Kiev en 2022 y llegaron a tocar en el metro de la capital, al tiempo que entablaron amistad con Topolia, a quien citan como inspiración para componer “Yours Eternally”.

Este tema adopta la forma de una carta escrita por un soldado en servicio activo que tiene un “espíritu audaz y travieso” y que coincide con el del pueblo ucraniano.

La canción forma parte del EP “Days of Ash” (Días de Ceniza), lanzado por sorpresa por U2 la pasada semana, en el que se incluyen otros cuatro temas sobre la actual situación política del mundo, después de nueve años sin sacar música nueva.

En una publicación en redes sociales, la banda dublinesa definió a este nuevo trabajo como una de colección canciones y un poema que supone “una respuesta a la actualidad, inspirado en las numerosas personas extraordinarias y valientes que luchan en el frente por la libertad”.

“Creemos en un mundo en el que las fronteras no se borran a la fuerza. Donde la cultura, el lenguaje y la memoria no se silencian con el miedo. Donde la dignidad de la gente no es negociable”, agregó U2 en “Propaganda”, el fanzine oficial de la banda que cumple 40 años desde que su primera publicación en 1986.

El material de “Days of Ash” se compone de las canciones “American Obituary”, “The Tears Of Things”, “Song Of The Future”, “Wildpeace”, “One Life At A Time”, además de “Yours Eternally”.

