Estas orientaciones corresponden a tu signo solar; recuerda que cada persona cuenta también con ascendente y carta natal propia, por lo que deben tomarse como una referencia general. De acuerdo con las cartas del tarot interpretadas por Mhoni Vidente, el día es propicio para concentrar energías en relaciones, economía, comienzos y desarrollo de la intuición.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu determinación puede ser la clave para enfrentar un asunto que habías postergado. Canaliza esa fuerza para avanzar con firmeza. En temas sentimentales, alguien podría acercarse para resolver algo pendiente; responde con claridad y sin precipitarte. En el ámbito profesional, una idea novedosa tiene potencial de abrirte camino. Modera el tono al hablar: tu franqueza puede percibirse más intensa de lo habitual. Ajustar ligeramente tu rutina renovará tu motivación.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La jornada favorece la organización y los asuntos prácticos, especialmente trabajo y finanzas. Una buena planificación te permitirá rendir más de lo previsto. En el plano emocional, expresar lo que sientes evitará confusiones. Podrías recibir noticias relacionadas con pagos o ingresos que generen tranquilidad. Procura alimentarte mejor y descansar; tu cuerpo necesita atención. Si alguien solicita tu opinión, tu consejo será determinante.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu agilidad mental estará en su punto más alto, aunque conviene evitar distracciones. Enfócate en lo esencial y no acumules pendientes. En el amor, un mensaje inesperado puede mejorar tu ánimo. Una conversación pendiente aportará claridad. Sé prudente con la información que compartes; no todos deben conocer tus planes. Aunque tu vida social se active, reserva un momento para ti.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La sensibilidad estará acentuada, por lo que conviene no interpretar todo de forma personal. Mantén la calma. Un diálogo familiar podría ayudarte a cerrar un ciclo emocional. Es un día favorable para establecer límites sin culpa. Apoya a quien lo necesite, pero sin descuidarte. En el terreno afectivo, la dulzura fortalecerá tus vínculos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu presencia llamará la atención y atraerá oportunidades. Es momento de mostrar tus capacidades. En el amor, reduce las exigencias y valora los gestos sencillos. En lo laboral, puedes destacar si mantienes constancia. Evita discusiones motivadas por orgullo; prioriza la armonía. Por la tarde podría surgir una noticia positiva.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La paciencia será tu mejor aliada. Aunque algo no avance como esperas, el resultado puede ser conveniente. En el amor, un pequeño gesto marcará la diferencia. Un trámite o pendiente administrativo podría resolverse. Vigila el estrés y confía en tus capacidades: estás progresando más de lo que percibes.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El día invita a recuperar equilibrio entre pensamientos y emociones. Dedica tiempo a tu bienestar. En asuntos sentimentales, la respuesta que buscas ya está en tu interior. Una invitación o encuentro social puede alegrarte. No intentes complacer a todos; elige lo que te aporte tranquilidad. Un cambio discreto en tu imagen elevará tu confianza.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intuición se intensifica y te permitirá detectar detalles importantes. Úsala con prudencia. En el amor, evita suposiciones y apuesta por el diálogo. Una revelación podría darte serenidad. En el trabajo, tu firmeza impulsará avances. Libera tensiones de manera consciente para no acumular resentimientos.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Es momento de reflexionar sobre tus metas a largo plazo. Se abren posibilidades de crecimiento. En el plano afectivo, una propuesta distinta puede sorprenderte si mantienes la mente abierta. Un proyecto de viaje o cambio empieza a tomar forma. Controla gastos impulsivos y rodéate de personas que te inspiren.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu disciplina favorecerá logros concretos. Es un día productivo si te organizas. En lo emocional, recuerda que la sensibilidad también es necesaria. Una persona con experiencia podría orientarte con un consejo útil. Reduce la autoexigencia: el avance es constante. En el amor, dedica mayor atención a quien lo necesita.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad se manifiesta con fuerza; anota tus ideas y compártelas. En el amor, podrías requerir espacio para ordenar pensamientos. Romper la rutina será positivo. Una amistad podría sorprenderte con una noticia. Administra tu energía y evita justificarte ante quienes no comprenden tu postura.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad te conecta con el entorno, pero evita cargar responsabilidades ajenas. En lo sentimental, una señal clara te ayudará a decidir si continuar o soltar. Un sueño o intuición puede contener un mensaje relevante. Busca actividades que te relajen y confía en tu percepción interior.

Con información de Mhoni Vidente

BB