Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

Aries

Aries, la semana comienza pidiéndote reducir el ritmo y priorizar el descanso, la conexión con tu cuerpo y tu tranquilidad. La Luna en Tauro te orienta hacia decisiones realistas y estabilidad, pero conforme avanzan los días, Mercurio retrógrado en Piscis remueve tu mundo emocional: surgen dudas, intuiciones y recuerdos que te impulsan a cuestionar lo que verdaderamente anhelas. No es etapa de forzar procesos, sino de escuchar con atención. Esta retrogradación expone heridas pendientes de sanar y te invita a cerrar ciclos para dedicarte tiempo de calidad.

Tauro

Tauro, en los últimos días de febrero la Luna en tu signo te brinda firmeza, seguridad y vitalidad. Te sientes más consciente de tus necesidades y de tu bienestar físico. Sin embargo, Mercurio retrógrado en Piscis sacude tu esfera emocional y social: personas del pasado, metas olvidadas o proyectos inconclusos reaparecen. Nada es casualidad; la semana te lleva a reevaluar vínculos y prioridades desde la intuición. Lo que regresa lo hace para resolverse de forma definitiva.

Géminis

Géminis, la Luna en Tauro te invita a disminuir el ritmo y atender los mensajes que tu cuerpo ha estado enviando. Es fundamental cuidar tu salud física y mental. Mercurio retrógrado en Piscis impacta tu vocación, metas profesionales y visión de futuro. Podrías experimentar confusión o replantear decisiones que parecían firmes. No te exijas respuestas inmediatas: esta etapa te ayuda a detectar lo que ignorabas y a reconectar con lo que genuinamente te motiva. La claridad surge cuando permites sentir.

Cáncer

Cáncer, la Luna en Tauro te ofrece un inicio sereno y emocionalmente reconfortante, recordándote que tu paz es prioritaria. El 26, Mercurio retrógrado en Piscis activa una dimensión espiritual profunda: intuiciones intensas, sueños reveladores y memorias que resurgen para orientarte hacia una decisión clave. Tu sensibilidad actúa como guía. Reflexiona sobre lo que necesitas soltar y aquello que deseas fortalecer. Lo que sientes contiene información valiosa.

Leo

Leo, la Luna en Tauro te impulsa a organizarte y tomar decisiones prácticas para recuperar equilibrio físico y espiritual. A mitad de semana, Mercurio retrógrado en Piscis toca emociones profundas: temores, deseos ocultos, asuntos financieros o relaciones intensas que requieren atención. Es momento de enfrentar lo que sueles evitar, no para lastimarte, sino para liberarte. Lo que transformes ahora fortalecerá tu autenticidad y tu brillo personal.

Virgo

Virgo, la Luna en Tauro te brinda claridad mental y orden interno para iniciar la semana con determinación. Mercurio retrógrado en Piscis influye en tus relaciones: conversaciones pendientes, emociones reprimidas y vínculos que necesitan revisión. Evita forzar acuerdos; permite que la verdad emerja de manera natural. Escuchar más allá de las palabras será esencial. La comprensión llega cuando sueltas el afán de control.

Libra

Libra, la Luna en Tauro te recuerda la importancia de elegir aquello que sostiene tu estabilidad emocional. Mercurio retrógrado en Piscis impacta tu rutina y tu energía diaria: podrías sentir agotamiento o necesidad de reorganizar prioridades básicas. La semana exige suavidad, descanso y honestidad contigo mismo para restablecer el equilibrio que te caracteriza. Tu bienestar requiere atención consciente, no perfeccionismo.

Escorpio

Escorpio, la Luna en Tauro ilumina tus relaciones y te muestra con claridad quién está realmente a tu lado. Mercurio retrógrado en Piscis moviliza tu corazón, tu creatividad y tus deseos más íntimos. Antiguos amores, emociones intensas o proyectos creativos pueden reaparecer. Permítete sentir sin reservas y examinar lo que te inspira. Reconocer tus motivaciones profundas te dará dirección y fuerza.

Sagitario

Sagitario, la Luna en Tauro te impulsa a ordenar tu vida y tomar decisiones prácticas que estabilicen tu energía física y emocional. Mercurio retrógrado en Piscis se enfoca en el hogar, la familia y tu base emocional. Sentimientos antiguos pueden emerger para liberarte de cargas que limitan tu avance. Es una oportunidad para sanar desde el origen y reencontrarte con tu centro. Tu crecimiento comienza en tu interior.

Capricornio

Capricornio, al cerrar febrero la Luna en Tauro aporta claridad creativa y emocional, ayudándote a priorizar con enfoque. Mercurio retrógrado en Piscis activa tu mente: recuerdos, diálogos inconclusos y decisiones pendientes reclaman revisión. Aunque abrumadores, estos procesos son necesarios. Practica la autocompasión y no ignores lo evidente. Tu intuición tiene mensajes relevantes; la serenidad mental permitirá que aflore la verdad.

Acuario

Acuario, la Luna en Tauro moviliza tu mundo interno y subraya la relevancia de tu estabilidad emocional y financiera. Mercurio retrógrado en Piscis influye en tu autoestima y en la gestión de recursos. Es momento de revisar creencias y patrones que afectan tu seguridad personal. Evita juzgarte; obsérvate con comprensión. Lo que integres ahora fortalecerá tu autovaloración y tus vínculos desde un lugar más auténtico.

Piscis

Piscis, la Luna en Tauro te brinda estabilidad y claridad mental para organizar tu energía. El cambio más significativo ocurre internamente: Mercurio retrógrado en tu signo intensifica tu sensibilidad e intuición, trayendo recuerdos y revelaciones espirituales. Esta semana marca una redefinición personal; te invita a dejar atrás versiones antiguas de ti mismo y abrir espacio a nuevas etapas. Es un proceso de renovación profunda desde tu verdad interior.

