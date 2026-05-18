Mhoni Vidente: Horóscopo hoy lunes 18 de mayo

La astróloga y tarotista Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este lunes 18 de mayo, una jornada marcada por movimientos importantes en temas de amor, trabajo, dinero y decisiones personales.

Aries

Será un día favorable para resolver pendientes y tomar decisiones laborales. Mhoni recomienda evitar discusiones impulsivas y concentrarse en objetivos a largo plazo. En el amor, alguien podría buscarte nuevamente.

Tauro

La energía de esta semana impulsa cambios positivos en temas económicos. También podrían llegar noticias relacionadas con trabajo o estudios. Es momento de confiar más en tus capacidades.

Géminis

Las relaciones personales tomarán fuerza este lunes. Habrá buena comunicación con familia y amigos, además de oportunidades para aclarar malentendidos.

Cáncer

Mhoni señala que será importante cuidar el estrés y descansar más. En el aspecto sentimental, habrá mayor estabilidad y posibilidad de fortalecer una relación.

Leo

La energía estará intensa para este signo. Habrá cambios importantes y oportunidades para crecer profesionalmente, aunque será necesario controlar el carácter y evitar actuar por impulso.

Virgo

Se acercan movimientos positivos en cuestiones económicas y laborales. También es un buen momento para comenzar proyectos nuevos o aprender algo diferente.

Libra

Las predicciones indican cambios en el hogar o decisiones relacionadas con bienes materiales. Será importante alejarse de comentarios negativos y enfocarse en lo que realmente quieres.

Escorpio

La intuición estará muy fuerte este lunes. Mhoni recomienda prestar atención a sueños, señales y presentimientos. En el trabajo podrían surgir nuevas oportunidades.

Sagitario

Las oportunidades laborales y económicas comenzarán a moverse a tu favor. Es una etapa para confiar más en tus decisiones y dejar atrás situaciones que ya no aportan nada positivo.

Capricornio

Será un día ideal para avanzar en proyectos personales. Habrá apoyo de personas cercanas y posibilidades de crecimiento profesional si actúas con seguridad.

Acuario

Podrían aparecer noticias relacionadas con trabajo, negocios o dinero. También será un buen momento para retomar planes que habías dejado pendientes.

Piscis

Las energías favorecen nuevos comienzos y cambios positivos en lo emocional. Mhoni recomienda aprovechar este periodo para tomar decisiones importantes y dejar atrás inseguridades.

Con información de Mhoni Vidente

BB