La Berlinale corona a la cinta “Moscas”

La película mexicana “Moscas”, de Fernando Eimbcke, uno de los 22 títulos a competición por el Oso de Oro que se entrega en una gala, se llevó el sábado el Premio del Jurado Ecuménico de la edición 76 de la Berlinale.

La cinta, que habla de la vida cotidiana, de los problemas de la gente normal y del dolor, desde la perspectiva de un niño de 9 años, en blanco y negro y con la sociedad mexicana como telón de fondo, fue premiada por el jurado compuesto por Jean-Jacques Cunnac, Douglas P. Fahleson, Daria Pezzoli-Olgiati, Stephen Brown, Ingrid Stapf y Lea Wohl von Haselberg.

El Premio del Jurado Ecuménico en la sección Panorama recayó en “Bucks Harbor”, de Pete Muller, y en la programación de Forum en “River Dreams” de Kristina Mikhailova.

“Moscas”, una de las tres películas latinas a competición, estaba considerada una de las mejor situadas para llevarse el Oso de Oro. En el filme se cruzan las vidas de “Olga” (Teresita Sánchez), una mujer que vive sola en un piso situado justo enfrente de un gran hospital en Ciudad de México, y de un hombre, que le oculta que tiene un hijo de nueve años, “Cristian” (Bastian Escobar), simplemente porque no puede pagar por dos el alquiler de una habitación para familiares de pacientes.

“‘Moscas’ nunca se pensó como una película política. A nosotros lo que nos interesaba era contar una historia”, comentó en una entrevista el realizador del filme, Fernando Eimbcke.

El director mexicano, quien con “Moscas” obtuvo el Premio Ecuménico y el Berlineler Morgenpost Reader, dentro de los llamados premios paralelos, refirió que antes que él los cineastas Charles Chaplin y Jean-Luc Godard decían que se debía hacer cine no político, y que si bien las cintas no se realizaban para mandar algún mensaje, sí podía usarse el atril para ello.

“Más de 17 mil niños han sido asesinados en Gaza en los últimos dos años. Debo alzar mi voz y pido a todos los gobiernos y organizaciones que alcen sus voces también. Este premio está dedicado también a las infancias de todo el mundo”, dijo tras recibir el premio el realizador.

Eimbcke también ha destacado entre la crítica con sus obras anteriores, entre ellas “Temporada de patos” (2004) y “Lake Tahoe” (2008).