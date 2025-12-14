Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Se presenta una jornada favorable, con oportunidades para iniciar nuevos proyectos. Es importante ser prudente al compartir planes personales, ya que podría haber traiciones. Existe la posibilidad de que llegue un nuevo amor.

Números de la suerte: 8 y 27

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Este periodo invita a la renovación personal. Dejar atrás situaciones pasadas que no se resolvieron será clave para avanzar. Las cartas indican que un nuevo amor llegará próximamente.

Números de la suerte: 2 y 30

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La suerte estará de tu lado y la economía podría mostrar una mejoría. En el ámbito laboral surgirán propuestas interesantes, aunque se aconseja precaución ante chismes o conflictos.

Números de la suerte: 3 y 20

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Se avecinan días de intensa actividad laboral y proyectos por concluir. Es un buen momento para enfocarte en ti y buscar equilibrio, prestando mayor atención a la salud.

Números de la suerte: 21 y 25

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Alguien que formó parte de tu pasado podría reaparecer. Será fundamental reflexionar y trabajar en el control de las emociones, ya que podrían surgir conflictos a lo largo del día.

Números de la suerte: 12 y 29

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Se recomienda tomar distancia de personas que generan energías negativas. Es un periodo para reflexionar sobre el rumbo a seguir. En el plano sentimental, las cartas sugieren dejar pasar ciertas situaciones.

Números de la suerte: 13 y 17

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La fortuna se manifiesta especialmente en el aspecto económico. Se aconseja reflexionar para alcanzar el equilibrio deseado y priorizar, dejando de lado problemas que no te corresponden.

Números de la suerte: 17 y 18

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Es una etapa propicia para fortalecer la relación con familiares y personas cercanas, ya que alguien podría requerir tu apoyo. Se anuncia la llegada de un nuevo amor. También es importante atender asuntos del pasado que han impedido tu avance.

Números de la suerte: 1 y 28

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Situaciones que venían generando molestias comenzarán a resolverse. Mantener la calma será clave para recuperar fuerzas. El esfuerzo realizado traerá reconocimiento.

Números de la suerte: 10 y 33

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Las cartas anuncian abundancia y estabilidad en distintos aspectos de la vida. Algunos cambios podrían generar inquietud, pero traerán buena energía. Se aproximan nuevos desafíos.

Números de la suerte: 4 y 30

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Es recomendable dejar de lado preocupaciones ajenas y enfocarse en los propios objetivos. Pensar en el futuro y en las metas personales será fundamental. Un nuevo amor podría estar próximo.

Números de la suerte: 6 y 23

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Es momento de soltar el pasado y centrar la atención en aspectos positivos. El tarot señala la llegada de nuevas propuestas que podrían favorecerte en distintos ámbitos.

Números de la suerte: 22 y 31

Con información de Mhoni Vidente

