Mhoni Vidente cumplió predicción, así advirtió que habría sismo antes del Mundial

Las redes sociales volvieron a poner en el centro de la conversación a Mhoni Vidente luego del sismo que se registró este viernes en el sur del país y que fue perceptible en varias zonas del centro de México.

Horas después del movimiento telúrico, cientos de usuarios comenzaron a compartir nuevamente un video de la astróloga, quien semanas atrás había hablado sobre la posibilidad de que ocurriera un temblor durante junio, poco antes del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La coincidencia entre sus declaraciones y el reciente evento sísmico provocó una ola de reacciones en plataformas digitales, donde seguidores y curiosos recordaron las palabras que la vidente había pronunciado durante una de sus transmisiones enfocadas en predicciones de carácter internacional y deportivo.

La advertencia de Mhoni antes del Mundial

En uno de sus espacios de análisis y predicciones, Mhoni Vidente aseguró que México continuaría registrando actividad sísmica en las semanas previas a la justa mundialista. Incluso señaló que el movimiento podría producirse durante junio y estar relacionado con las costas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con la astróloga, el fenómeno no representaría un riesgo mayor para la población, aunque sí generaría preocupación entre quienes lo percibieran. En aquella intervención mencionó que el origen del movimiento estaría en estados como Guerrero u Oaxaca y estimó una magnitud superior a los seis grados.

Tras conocerse el reciente sismo, sus declaraciones comenzaron a circular nuevamente en internet, donde muchos usuarios destacaron la similitud entre lo ocurrido y lo que había anticipado.

El sismo se originó en Guerrero

Según los reportes emitidos por las autoridades correspondientes, el movimiento telúrico fue detectado durante la tarde de este viernes con epicentro cercano a Ometepec, en el estado de Guerrero.

Aunque el temblor fue percibido en diversas regiones del país, especialmente en la zona centro, no se reportaron afectaciones de consideración ni daños materiales relevantes. Habitantes de distintas áreas de la Ciudad de México señalaron en redes sociales que sintieron el movimiento durante algunos segundos, generando sorpresa entre quienes se encontraban en oficinas, viviendas y establecimientos comerciales.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

Una de las principales dudas que surgieron tras el evento fue la ausencia de la alerta sísmica en la capital del país. Las autoridades explicaron que el sistema de monitoreo evaluó la energía liberada por el sismo y determinó que no alcanzaba los parámetros establecidos para activar los altavoces de emergencia.

Por esta razón, aunque el movimiento fue perceptible para miles de personas, el protocolo de alertamiento no se puso en marcha. Expertos recordaron que la activación de la alarma depende de criterios técnicos específicos y no únicamente de que la población llegue a sentir el temblor.

Las reacciones en redes sociales

La conversación digital no tardó en llenarse de comentarios relacionados con la predicción de Mhoni Vidente. Mientras algunos usuarios consideraron sorprendente la coincidencia entre sus palabras y el sismo registrado, otros señalaron que México es una zona con actividad sísmica frecuente, por lo que este tipo de eventos forman parte de una realidad constante.

Lo cierto es que, una vez más, las declaraciones de la famosa astróloga lograron captar la atención de miles de personas y convertirse en tendencia, especialmente ahora que el país se encuentra en la cuenta regresiva para la inauguración del Mundial 2026.

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