Mhoni Vidente comparte ritual de la abundancia y properidad del 01 de julio

El primer día de julio es considerado por muchos como el momento ideal para iniciar nuevos ciclos. Mhoni Vidente asegura que un sencillo ritual realizado este 1 de julio puede ayudar a atraer prosperidad, abundancia, salud y nuevas oportunidades durante los próximos 31 días.

La reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió un ritual especial para dar la bienvenida al mes de julio, una práctica que, según explicó, busca limpiar las energías negativas y abrir el camino hacia el éxito económico, el bienestar personal y el amor.

De acuerdo con sus recomendaciones, el ritual está dedicado a invocar la protección de los siete arcángeles, quienes simbolizan la apertura de las llamadas "siete puertas de la abundancia", favoreciendo cambios positivos en distintas áreas de la vida.

¿Qué materiales se necesitan para realizar el ritual del 1 de julio?

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que los elementos necesarios son fáciles de conseguir y forman parte de prácticas esotéricas ampliamente conocidas. Según explicó Mhoni Vidente, para llevar a cabo el ritual se requiere:

Una veladora de siete colores o de siete potencias.

Dos limones verdes.

Una rama de canela entera.

Un billete.

Una copa de vidrio con agua.

Incienso de sándalo, mirra o copal.

Papel aluminio.

Cerillos de madera.

Perfume de uso personal o uno destinado para atraer la buena suerte.

La astróloga recomienda reunir todos estos objetos antes de comenzar para realizar el procedimiento sin interrupciones y mantener la intención enfocada en la prosperidad y la abundancia.

Paso a paso: así se realiza el ritual para atraer prosperidad

Mhoni Vidente explicó que el primer paso consiste en tomar los dos limones verdes y pasarlos por todo el cuerpo mientras se reza un Padre Nuestro y un Ave María. El propósito de este primer momento es, según la astróloga, eliminar las energías negativas acumuladas y preparar el camino para recibir nuevas oportunidades durante el mes.

Después, se debe hacer una pequeña cruz con la uña sobre cada limón y colocarlos dentro de una copa de vidrio con agua. La interpretación, de acuerdo con Mhoni Vidente, dependerá del comportamiento de los limones:

Si flotan, la energía se considera favorable.

Si permanecen en el fondo, recomienda cambiar el agua diariamente durante tres días hasta que suban a la superficie.

Posteriormente, la rama de canela debe envolverse cuidadosamente con un billete y guardarse dentro de la cartera o en el lugar donde habitualmente se conserva el dinero. La vidente afirma que este acto simboliza la multiplicación de la riqueza y la llegada de mejores ingresos durante todo julio.

La veladora y los siete arcángeles, parte central del ritual

CANVA

Otro de los pasos más importantes consiste en preparar la veladora de siete colores. Según las indicaciones de Mhoni Vidente, primero debe untarse con el perfume elegido y después cubrirse con un poco de canela en polvo antes de encenderla utilizando únicamente cerillos de madera.

Mientras la vela permanece encendida, la recomendación es elevar una oración e invocar a los siete arcángeles, solicitando protección y bendiciones en distintos aspectos de la vida.

Las peticiones pueden enfocarse en:

Prosperidad económica.

Salud y bienestar.

Éxito laboral.

Estabilidad financiera.

Amor verdadero.

Apertura de caminos.

Para la astróloga, este momento representa la conexión espiritual que fortalece la intención del ritual.

El incienso también tiene un papel importante

Además de los elementos principales, Mhoni Vidente recomienda encender incienso de sándalo, mirra o copal durante tres días consecutivos. Según explicó, esta práctica ayuda a limpiar el ambiente del hogar y reforzar la energía positiva generada durante el ritual del 1 de julio.

El objetivo es mantener un espacio armonioso que favorezca la llegada de nuevas oportunidades y aleje las malas vibraciones durante el resto del mes.

¿Qué beneficios promete este ritual?

De acuerdo con Mhoni Vidente, quienes realicen este ritual con fe y pensamientos positivos podrían favorecer distintas áreas de su vida a lo largo de julio. Entre los beneficios que menciona se encuentran:

Mayor prosperidad económica.

Llegada de nuevas oportunidades laborales.

Mejor estabilidad financiera.

Salud y bienestar personal.

Atracción del amor verdadero.

Apertura de caminos para nuevos proyectos.

La astróloga insiste en que la actitud positiva y la intención con la que se realiza cada paso son parte fundamental de esta práctica.

Un nuevo mes, una nueva oportunidad

El inicio de julio representa para muchas personas un momento simbólico para establecer metas y comenzar nuevos proyectos. En este contexto, el ritual compartido por Mhoni Vidente busca convertirse en una herramienta espiritual para quienes acostumbran seguir este tipo de prácticas esotéricas.

Aunque sus resultados forman parte de las creencias personales de cada individuo y no cuentan con respaldo científico, la astróloga sostiene que realizar el ritual el 1 de julio ayuda a abrir las puertas de la abundancia, atraer mejores oportunidades y comenzar el mes con una energía renovada.

Con el uso de elementos como canela, limón verde, incienso, veladoras de siete colores, cerillos de madera y la invocación a los siete arcángeles, la propuesta de Mhoni Vidente vuelve a captar la atención de quienes buscan iniciar el mes con un mensaje de esperanza, prosperidad y nuevos comienzos.

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