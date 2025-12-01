Lunes, 01 de Diciembre 2025

Entretenimiento |

Colores y números de la suerte este 1 de diciembre, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente comparte sus predicciones en colores y números de la suerte para este lunes 1 de diciembre de 2025 

Por: El Informador

Los números de la suerte pueden ser de vital importancia para que logres tus propósitos, según la numerología y lo que dicen los astrólogos como Mhoni Vidente. ESPECIAL / Facebook

La reconocida astróloga y tarotista cubana, Mhoni Vidente, te comparte sus predicciones para este día, en cuanto a los colores y números de la suerte para cada signo del zodiaco. Y es que los colores de la suerte para este lunes, 1 de diciembre, podrán ser especialmente favorecedores para los Tauro.

Colores y números de la suerte para este 1 de diciembre, según Mhoni Vidente 

Colores de la suerte 

  • Aries: Rosa, amarillo y blanco.
  • Tauro: Magenta, dorado y negro.
  • Géminis: Rosa, morado y rojo.
  • Cáncer: Verde, azul y amarillo.
  • Leo: Café, verde y lila.
  • Virgo: Blanco, amarillo y azul.
  • Libra: Morado, rojo y café.
  • Escorpio:Beige, plateado y negro.
  • Capricornio: Blanco, azul y vino.
  • Sagitarios: Rosa, rojo y verde.
  • Acuario: Naranja, verde y negro.
  • Piscis: Amarillo, café y naranja.

Números de la suerte

  • Tauro: 6, 20, 43, 74.
  • Géminis: 5, 14, 37, 52.
  • Cáncer: 2, 12, 39, 50.
  • Leo: 5, 16, 49, 60.
  • Virgo: 2, 10, 27, 49.
  • Libra: 12, 29, 44, 53.
  • Escorpio: 6, 69, 70, 88.
  • Capricornio: 11, 13, 48, 60.
  • Sagitarios: 10, 29, 37, 74.
  • Acuario: 12, 14, 24, 90.
  • Piscis: 7, 27, 50, 94.

Los números de la suerte pueden ser de vital importancia para que logres tus propósitos, según la numerología y lo que dicen los astros, así que no dudes en poner atención a la información que se desea presentar ante ti en este plano terrenal.

