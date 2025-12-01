La reconocida astróloga y tarotista cubana, Mhoni Vidente, te comparte sus predicciones para este día, en cuanto a los colores y números de la suerte para cada signo del zodiaco. Y es que los colores de la suerte para este lunes, 1 de diciembre, podrán ser especialmente favorecedores para los Tauro.

Colores y números de la suerte para este 1 de diciembre, según Mhoni Vidente

Colores de la suerte

Aries: Rosa, amarillo y blanco.

Tauro: Magenta, dorado y negro.

Géminis: Rosa, morado y rojo.

Cáncer: Verde, azul y amarillo.

Leo: Café, verde y lila.

Virgo: Blanco, amarillo y azul.

Libra: Morado, rojo y café.

Escorpio:Beige, plateado y negro.

Capricornio: Blanco, azul y vino.

Sagitarios: Rosa, rojo y verde.

Acuario: Naranja, verde y negro.

Piscis: Amarillo, café y naranja.

Números de la suerte

Tauro: 6, 20, 43, 74.

Géminis: 5, 14, 37, 52.

Cáncer: 2, 12, 39, 50.

Leo: 5, 16, 49, 60.

Virgo: 2, 10, 27, 49.

Libra: 12, 29, 44, 53.

Escorpio: 6, 69, 70, 88.

Capricornio: 11, 13, 48, 60.

Sagitarios: 10, 29, 37, 74.

Acuario: 12, 14, 24, 90.

Piscis: 7, 27, 50, 94.

Los números de la suerte pueden ser de vital importancia para que logres tus propósitos, según la numerología y lo que dicen los astros, así que no dudes en poner atención a la información que se desea presentar ante ti en este plano terrenal.

