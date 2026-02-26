Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo

Este fin de semana, del 27 de febrero al 1 de marzo, llegan las esperadas predicciones de Mhoni Vidente, quien da a conocer los mensajes que las cartas del tarot y la influencia astral tienen preparados para cada signo del zodiaco.

La reconocida astróloga detalla cuáles serán los días más favorables, los números de la suerte, los colores que atraerán prosperidad y las advertencias que conviene tener en cuenta para evitar contratiempos.

El amor, el dinero, el trabajo y la salud estarán marcados por movimientos intensos durante estas fechas, por lo que será fundamental aprovechar la energía disponible y actuar con determinación y claridad en cada decisión.

Aries

Aries ha estado con muy buena actitud y energía positiva. La recomendación es cerrar febrero con mayor firmeza y estabilidad, especialmente en lo económico. Es momento ideal para saldar deudas, pagar tarjetas y ponerse al corriente antes de iniciar marzo. El dinero que te debían está por llegar, así que administra con inteligencia: reduce salidas innecesarias y mejor ahorra para celebrar tu cumpleaños con un viaje o algo realmente significativo.

Se avecinan días con trabajo extra y mucho movimiento, por lo que también será importante buscar equilibrio. Adoptar una mascota puede ayudarte a relajarte y conectar con la naturaleza, algo esencial para tu signo de fuego. Caminar por las mañanas y recibir la luz del sol te ayudará a limpiar energías.

Tus cartas indican el As de Bastos: poder, determinación y crecimiento. Marzo será un mes de brillo y expansión, pero guarda discreción con tus planes. El 1 de marzo escribe tus deseos en papel blanco con tinta roja y quémalos con la veladora para potenciar su manifestación.

Cuida el insomnio y problemas digestivos; mejora tu alimentación e hidrátate más. Habrá golpes de suerte; tus números son 01, 33 y 50. Actúa con calma al tomar decisiones. Tus colores favorables son blanco y azul. Evita volver con amores del pasado. Compatibilidad con Leo, Capricornio y Acuario. Se visualizan viajes y una posible sorpresa relacionada con trámites o documentos.

Tauro

Tauro cierra febrero con claridad y determinación. Es un signo constante que siempre logra lo que se propone, aunque le tome tiempo. Marzo será un periodo de crecimiento económico y estabilidad, pero es fundamental controlar gastos y pagar deudas antes de comenzar el nuevo mes.

Se recomienda levantarse temprano, cerrar pendientes laborales y analizar la posibilidad de iniciar un proyecto adicional. Si asistes a una reunión o fiesta, hazlo con moderación, ya que el 1 de marzo conviene realizar un ritual: encender una veladora blanca, colocar siete monedas alrededor y pedir protección al arcángel Miguel. También puedes poner un vaso con agua y dos limones verdes debajo de la cama para absorber energías negativas.

La carta del Mago anuncia un mes de abundancia, resolución de trámites y oportunidades nuevas. Es momento de concluir procesos legales, académicos o migratorios. En el amor habrá compatibilidad con Virgo, Capricornio y Cáncer. Tus números mágicos son 25, 36 y 67. Colores favorables: rojo y amarillo.

Cuida tu alimentación y evita excesos. No tomes comentarios ajenos de forma personal y no permitas que la opinión de otros afecte tu estabilidad. Marzo traerá viajes y avances importantes, pero necesitarás disciplina financiera.

Géminis

Géminis debe aceptar que no siempre las cosas salen como se planean. Si algo no resulta, suéltalo y continúa. El 28 de febrero es clave para realizar un ritual de prosperidad: encender una veladora roja en un plato con papel aluminio, colocar canela, azúcar morena y tres monedas en triángulo. Limpia espejos y mueve muebles para renovar energías.

No prestes dinero este fin de semana y organiza bien tus pagos. Las cartas advierten sobre enemigos ocultos y personas malintencionadas; mantén discreción y no compartas tus planes. Tus números de suerte son 11, 54 y 70.

Evita comer en exceso por la noche y cuida tu sistema digestivo. Colores recomendados: naranja y rojo. Toma decisiones firmes en el amor y no te conformes con relaciones pasajeras. Compatibilidad con Libra, Piscis y Aries. Marzo será un mes para pensar en grande y expandir tus metas.

Cáncer

Cáncer entra en una etapa de mayor madurez emocional. Has aprendido a soltar cargas y rodearte de mejores personas. El 1 de marzo enciende una veladora blanca o roja y coloca tres claveles en casa para atraer prosperidad. Limpia con loción de sándalo o siete machos y realiza el ritual de los tres billetes en agua para activar la abundancia.

Habrá movimientos laborales positivos y posibles invitaciones a viajar en Semana Santa. Es momento de arreglar desperfectos del hogar, ya que representan fugas de energía y dinero.

En el amor, marzo trae embarazo o una relación estable. Compatibilidad con Tauro, Escorpión y Acuario. Tus colores son azul y amarillo. Cuida tiroides, riñones e intestino; prioriza la salud y la hidratación.

Se recomienda actuar con prudencia si estás molesto y evitar discusiones impulsivas. Marzo será un mes de construcción y bases sólidas para tu futuro.

Leo

Leo atraviesa un momento sumamente favorable. Se percibe con entusiasmo, seguridad y una energía renovada que lo coloca en una posición privilegiada para el mes de marzo. La combinación del Sol —su astro regente— con la fuerza natural del signo augura un periodo de crecimiento, impulso y éxito en proyectos personales y profesionales. Será difícil detenerte si mantienes la actitud positiva que ya traes.

Has trabajado duro y es justo que ahora recibas reconocimiento y estabilidad. Sin embargo, será importante administrar mejor tus recursos. Evita gastar en personas o situaciones que no aportan nada a tu vida. Marzo promete abundancia, pero dependerá también de tu disciplina financiera.

La carta del Sol aparece como tu guía: anuncia riqueza, estabilidad y éxito. Tu mejor día será el 20 de marzo. Es momento de dejar atrás rencores, personas conflictivas y relaciones que solo buscan aprovecharse de ti. Practica la prudencia, evita el chisme y no compartas información sensible.

Tus números mágicos son 06, 20 y 59. Tus colores de poder: blanco, rojo y también puedes integrar tonos brillantes que refuercen tu energía solar. Compatibilidad con signos que impulsen tu crecimiento y te aporten estabilidad emocional.

El 1 de marzo será un día clave para pedir un deseo con fe y convicción; las energías estarán alineadas para favorecerte.

Virgo

Virgo atraviesa días de reflexión financiera. Es momento de organizar mejor tus ingresos, ya que el dinero puede irse con facilidad si no llevas un control claro. Marzo será un mes de abundancia, pero requerirá orden, planificación y enfoque absoluto en la estabilidad económica.

El 1 de marzo es fundamental realizar un ritual orientado al dinero. Enciende una veladora blanca o roja sobre un plato forrado con papel aluminio, coloca debajo canela y azúcar morena, y alrededor cinco monedas iguales. A un lado puedes poner un vaso con agua y una copa de tequila, ron o mezcal. Al encenderla, di tu nombre completo y visualiza riqueza, crecimiento y estabilidad laboral. Invoca al arcángel Uriel para atraer prosperidad.

También puedes limpiar tres billetes con perfume, pasarlos por tu cuerpo visualizando abundancia y colocarlos en un vaso con agua durante la noche. Al día siguiente sécalos y utilízalos; simbolizan activación económica.

La carta de la Templanza te pide calma, paciencia y evitar responder con enojo. Se aproxima un cambio positivo relacionado con vivienda o patrimonio. Es buen momento para considerar adquirir algo propio.

Tus números mágicos son 15, 34 y 65. Colores favorables: rojo y amarillo. En el amor habrá movimiento, pero lo más importante será consolidar tu economía. Compatibilidad con Acuario, Tauro y Cáncer. También podrían resolverse asuntos legales como pensiones, visas o trámites oficiales.

Libra

Libra entra en una etapa de renovación y toma de decisiones importantes. El 28 de febrero será ideal para relajarte, armonizar tus chakras y conectar con tu paz interior. Marzo traerá cambios laborales favorables y oportunidades de crecimiento económico.

Ese día enciende una veladora blanca o roja con cerillos de madera. Utiliza incienso de sándalo, mirra o pachuli para limpiar el ambiente. Mantén tu casa ordenada y coloca tres flores rojas en tu hogar como símbolo de energía activa. Durante marzo usa jabón de coco, canela o neutro para mantener la vibración elevada.

La carta del As de Oros anuncia estabilidad, crecimiento y planes que se concretan sin contratiempos. Es momento de tomar decisiones firmes: si algo ya no te hace feliz, muévete. También se visualizan viajes en marzo.

Tus números mágicos son 18, 37 y 49. Colores de poder: amarillo y rojo. Compatibilidad con Géminis, Tauro y Aries.

Habrá una revelación importante que te dará claridad. Practica ejercicios de respiración para equilibrar mente, cuerpo y espíritu. Si alguien quiere caminar contigo, adelante; si no, suéltalo sin cargar responsabilidades que no te corresponden.

Escorpión

Escorpión es un signo poderoso, intuitivo y profundamente emocional. Lo que piensas tiende a materializarse, por lo que será fundamental evitar pensamientos negativos, culpas o resentimientos del pasado. Marzo exige soltar cargas emocionales.

El 28 de febrero enciende una veladora blanca, colócale un poco de tu perfume y entierra una moneda en la cera antes de prenderla con cerillos de madera. Pide estabilidad, salud y prosperidad. Cuando se consuma, guarda la moneda contigo como amuleto.

En tu habitación mueve muebles, limpia espejos y coloca bajo la cama tres manzanas rojas con canela y azúcar morena durante diez días para atraer abundancia. Trapea con loción de sándalo, siete machos o flor de naranjo para renovar energías.

Tus números mágicos son 04, 38 y 76. Colores favorables: naranja y azul. La carta del Loco anuncia nuevas oportunidades laborales, incluso en el extranjero o en áreas gubernamentales. No te estanques por responsabilidades que otros ya pueden asumir.

Se recomienda tener plantas, mascotas o incluso una pecera para activar la prosperidad. Compatibilidad con Piscis, Tauro y otro Escorpión.

Marzo será un mes de cierre de ciclos y comienzo con mayor estabilidad. Aprende a fluir y no quedarte atrapado en el enojo; la transformación dependerá de tu capacidad para soltar.

Sagitario

Sagitario atraviesa un momento de alegría, expansión y buena vibra. Se percibe con entusiasmo, rodeado de amistades y en contacto con energías positivas. Sin embargo, es importante que aprendas a diferenciar entre simples corrientes sociales y verdaderas conexiones que te aporten crecimiento y estabilidad.

Un consejo clave para ti es estar prevenido. Ten siempre listos tus documentos importantes —pasaporte, identificaciones, papeles del auto— y mantente preparado ante cualquier cambio inesperado. La prevención será tu mejor aliada.

Tu mejor día será el 28 de febrero, fecha en la que se marca una fuerte alineación energética. Ese día deberás encender una veladora roja, concentrarte profundamente y visualizar riqueza, abundancia y éxito durante todo el mes de marzo. Es fundamental evitar distracciones y pensamientos superficiales; la concentración debe estar totalmente enfocada en tus metas económicas.

Se recomienda estrenar ropa nueva azul o roja, aunque sea una prenda sencilla. Báñate con jabón neutro, utiliza tu perfume habitual y realiza un pequeño ritual colocando un billete con perfume dentro de tu zapato derecho durante el día para “pisar el éxito”. Por la noche, guárdalo en tu cartera como amuleto de prosperidad.

Tus números mágicos son 04, 21 y 42.

Las cartas indican que recibirás estabilidad, claridad y luz en tu camino. Si atraviesas una separación, no será el fin del mundo; al contrario, vendrán nuevas oportunidades sentimentales. Compatibilidad amorosa con Libra, Leo y Géminis.

Se recomienda moderación si sales de fiesta y evitar prestar dinero. Marzo traerá sorpresas positivas, posibles viajes o incluso un cambio de residencia. Tres señales importantes marcarán un avance significativo en tu vida.

Capricornio

Capricornio entra en uno de sus mejores periodos del año. El 1 de marzo será tu día clave, marcando el inicio de un mes de realización profesional y crecimiento laboral.

Es momento de mentalizarte en salud, estabilidad económica y expansión. Últimamente podrías haber sentido molestias digestivas como gastritis o problemas estomacales; por ello, debes incluir en tus decretos la recuperación física.

El ritual recomendado para el 1 de marzo consiste en escribir en una hoja blanca con tinta roja todos tus deseos para el mes: viajes, estabilidad financiera, salud, nuevas oportunidades. Coloca perfume a una veladora roja o blanca, enciéndela con cerillos de madera y quema la hoja mientras pides que el universo alinee todo a tu favor.

Después, báñate con jabón de coco, canela o siete machos, usa perfume y viste ropa blanca o azul. Llevar una pieza de plata —cadena, anillo o moneda— activará la buena vibra y la abundancia.

Tus números mágicos son 09, 24 y 30.

Marzo traerá propuestas laborales, oportunidades del extranjero y avances en trámites como visas o documentos oficiales. Es importante leer bien todo antes de firmar y no actuar con prisa. La carta del Carruaje indica avance y éxito si mantienes disciplina financiera.

En el amor, si estás soltero, podrían acercarse personas compatibles de Aries, Tauro o Cáncer. No inviertas energía en relaciones que no tienen futuro.

Acuario

Acuario siente por fin que las energías comienzan a alinearse a su favor. El 28 de febrero será tu mejor día para cerrar ciclos y tomar decisiones importantes.

Es momento de pensar más en ti y dejar de postergar cambios por comodidad o compasión. El amor no debe ser tu prioridad absoluta; primero está tu estabilidad emocional y económica.

Ese día enciende una veladora blanca o roja con perfume. Coloca un vaso con agua a un lado y realiza una limpia con un limón verde pasándolo por todo el cuerpo mientras rezas. Deposítalo después en el vaso de agua para absorber energías negativas. Trapea tu casa con vinagre blanco y reorganiza espacios para renovar vibración.

Tus números mágicos son 27, 45 y 71.

Tus colores de poder: rojo y amarillo.

Las cartas muestran la presencia del Mundo: expansión, viajes, aprendizaje de idiomas y apertura a nuevas experiencias. Marzo traerá invitaciones sociales y oportunidades laborales. Compatibilidad con Sagitario, Libra y Aries.

Piscis

Piscis está en su temporada y la alineación planetaria favorece fuertemente su crecimiento. El 1 de marzo será tu día más poderoso. Se marca una etapa de abundancia multiplicada, crecimiento personal y oportunidades nuevas.

Enciende una veladora blanca o roja con perfume, visualiza éxito en salud, dinero y amor. Báñate con jabón neutro, estrena un perfume nuevo y utiliza ropa blanca o roja. Coloca dos o tres girasoles en tu casa como símbolo de prosperidad.

Tus números mágicos son 08, 19 y 77.

Las cartas señalan emociones intensas, propuestas de viaje, posibles compromisos formales y crecimiento económico. Es recomendable alimentarte mejor y cuidar tu salud. También se sugiere invertir en tu imagen personal o en algo que te haga sentir renovado.

Compatibilidad amorosa con Capricornio, Escorpión y Cáncer.

El mensaje principal es elevar tu visión de vida, dejar el pasado atrás y aprovechar esta etapa de expansión. Marzo será un mes de celebraciones, crecimiento y nuevas oportunidades si decides actuar con determinación.

Con información de Mhoni Vidente

MF