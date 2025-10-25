Sábado, 25 de Octubre 2025

Entretenimiento |

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 25 y 26 de octubre del 2025.

  • Aries: Tu energía se enciende con el color rojo, símbolo de pasión y fuerza.
  • Tauro: Usa el color naranja.
  • Géminis: Tu color es el rojo.
  • Cáncer:  Tu color es el azul intenso.
  • Leo:  Tu color de poder: rojo fuego.
  • Virgo:  Usa el color blanco, que atraerá prosperidad.
  • Libra: Tu color de poder es el amarillo.
  • Escorpión: Usa el color azul para atraer abundancia y equilibrio.
  • Sagitario:  Usa el color naranja para activar tu energía vital.
  • Capricornio:  Tus colores de poder, azul y blanco.
  • Acuario:  Usa el color blanco para mantenerte en armonía y enfocado.
  • Piscis: Usa el color plateado o azul claro para atraer calma y claridad.

Con información de Mhoni Vidente

