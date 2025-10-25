Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 25 y 26 de octubre del 2025.

Aries: Tu energía se enciende con el color rojo, símbolo de pasión y fuerza.

Tauro: Usa el color naranja.

Géminis: Tu color es el rojo.

Cáncer: Tu color es el azul intenso.

Leo: Tu color de poder: rojo fuego.

Virgo: Usa el color blanco, que atraerá prosperidad.

Libra: Tu color de poder es el amarillo.

Escorpión: Usa el color azul para atraer abundancia y equilibrio.

Sagitario: Usa el color naranja para activar tu energía vital.

Capricornio: Tus colores de poder, azul y blanco.

Acuario: Usa el color blanco para mantenerte en armonía y enfocado.

Piscis: Usa el color plateado o azul claro para atraer calma y claridad.

