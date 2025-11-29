Mhoni Vidente: Amores compatibles para cada signo del fin de semana

En vísperas del último fin de semana de noviembre, las energías astrales se alinean para abrir caminos al romance y renovar vínculos afectivos.

Según las predicciones de Mhoni Vidente, algunos signos del zodiaco tendrán encuentros decisivos, mientras que otros podrían descubrir conexiones inesperadas que despierten la pasión o consoliden relaciones ya existentes.

Estas son las compatibilidades amorosas más fuertes para los días del 29 y 30 de noviembre, ideales para quienes desean atraer el amor, fortalecer su pareja o dejar entrar a alguien especial en su vida.

Amores compatibles para cada signo

Aries: compatible con Géminis, Sagitario y Capricornio. También hay posibilidad de conexión sensual con alguien de Virgo.

Tauro: este fin de semana sugiere escoger a quien brinde estabilidad emocional. Además, buena compatibilidad con Acuario, Tauro y Virgo.

Géminis: ideal para buscar parejas estables y compatibles — pero conviene ser reservado y evitar chismes y malas vibras.

Cáncer: tendrá oportunidades en el amor, en especial con Aries, Escorpión o Acuario.

Leo: puede encontrar romances intensos, pero se recomienda precaución. Los signos compatibles este fin de semana son Sagitario, Acuario y Aries.

Virgo: hay posibilidad de pareja estable o incluso amor verdadero; los signos compatibles son Capricornio, Aries y Tauro.

Libra: período favorable para el amor — oportunidades de amor verdadero, sorpresas agradables y buenas conexiones con Aries, Géminis o Acuario.

Escorpión: muy buen fin de semana para la pasión; compatible con Cáncer, Piscis y Capricornio.

Sagitario: predice amor verdadero, propuestas importantes, incluso posibilidades de matrimonio — compatible con Aries, Cáncer y Leo.

Capricornio: posibilidad de encuentros significativos; compatible con Tauro, Virgo y Libra.

Acuario: buen momento para salir, conocer gente; signos compatibles del fin de semana: Géminis, Leo y Libra, aunque debe cuidarse de engaños o personas no confiables.

Piscis: se le ve con buenas probabilidades de amor verdadero; compatibilidad recomendada con Cáncer, Virgo y Escorpión.

Con información de Mhoni Vidente

MF