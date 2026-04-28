Mhoni Vidente: Horóscopo hoy martes 28 de abril

Este martes 28 de abril llega con energías intensas, decisiones importantes y oportunidades inesperadas. Según las predicciones de Mhoni Vidente, la Luna impulsa cambios emocionales y laborales, por lo que será clave actuar con inteligencia, paciencia y visión de futuro. Algunos signos tendrán suerte en el dinero, mientras otros deberán cuidar el amor y la salud.

Aries

Tu carta es El Sol, señal de triunfo y crecimiento. Es un día ideal para destacar en el trabajo y cerrar proyectos pendientes. En el amor, evita discusiones impulsivas. La suerte llega si actúas con madurez.

Tauro

Momento de transformación total. La energía está a tu favor y se abren caminos en temas económicos. Revisa contratos, ordena tus finanzas y no cargues problemas ajenos. En pareja, podrías pensar en algo más serio.

Géminis

La carta de La Torre anuncia cambios fuertes, pero positivos. Reconocerán tu esfuerzo laboral y podrían ofrecerte nuevas responsabilidades. Regresa alguien del pasado; decide con cabeza fría.

Cáncer

Uno de los signos más favorecidos del día. La Rueda de la Fortuna trae dinero, oportunidades y avances importantes. Buen momento para pedir crédito, invertir o iniciar negocio nuevo. En el amor, llega estabilidad.

Leo

Debes evitar pensamientos negativos. Habrá movimientos en trabajo y posibilidad de cambio de residencia o viaje. No entres en luchas de ego; tu brillo natural hablará por ti.

Virgo

El exceso de perfeccionismo puede agotarte. Hoy conviene delegar tareas y aceptar ayuda. En lo económico se presentan oportunidades discretas pero sólidas. En el amor, alguien cercano quiere acercarse más.

Libra

Tendrás que enfrentar una conversación pendiente. Hablar claro resolverá tensiones familiares o sentimentales. También llegan noticias positivas relacionadas con documentos o viajes.

Escorpio

La Luna en tu signo aumenta intuición, magnetismo y poder personal. Día ideal para tomar decisiones importantes y cerrar ciclos. No uses tu energía en venganza ni drama. Enfócate en crecer.

Sagitario

Es tiempo de aterrizar planes. No todo puede quedarse en ideas. Atiende responsabilidades económicas y laborales. Si eres disciplinado hoy, pronto llegará una recompensa grande.

Capricornio

Jornada favorable para ordenar cuentas, negociar pagos y poner límites. En el amor, alguien busca tu atención. Mantén equilibrio entre trabajo y vida personal.

Acuario

Tu creatividad estará al máximo. Buen momento para emprender, lanzar ideas o cambiar rutina. En relaciones personales, evita frialdad emocional. Escuchar será clave.

Piscis

Día sensible pero positivo. Confía en tu intuición para resolver problemas familiares. En dinero, llega ayuda o propuesta inesperada. En el amor, podrías vivir reconciliación.

Con información de Mhoni Vidente

BB

