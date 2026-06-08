La dinámica de MasterChef México 24/7 cambió sus reglas este domingo 7 de junio con una doble eliminación que reconfigura la competencia. Estas son las nuevas exigencias que enfrentan los 20 cocineros restantes.

El reality culinario transmitido por la señal de Azteca Uno presentó una de sus emisiones con mayor presión hasta la fecha. Once participantes portaron el delantal negro, enfrentándose a la posibilidad real de abandonar el programa tras una semana caracterizada por retos diarios y una convivencia constante que pone a prueba su resistencia.

El primer reto y la visita de capitanes

La jornada dominical comenzó con una sorpresa para los concursantes que se encontraban en riesgo de expulsión. Exparticipantes de temporadas anteriores, como Roy, Doña Clarita y Arturo López Gavito, regresaron a las instalaciones del foro para fungir como capitanes invitados de los equipos amarillo, azul y rojo durante la primera prueba.

El desafío principal de esta etapa consistió en preparar un platillo que representara la gastronomía y la cultura de México, utilizando ingredientes locales. Tras la degustación, el equipo amarillo logró asegurar su permanencia en el balcón, obligando a las escuadras azul y roja a seleccionar a sus integrantes con menor desempeño en la cocina.

Esta decisión grupal derivó en un enfrentamiento directo entre María y Arturo López. Ambos cocineros tuvieron que demostrar sus habilidades técnicas en un duelo contrarreloj, cocinando bajo la presión de los reflectores para evitar convertirse en la primera baja de una noche que prometía múltiples sorpresas para los espectadores.

Los jueces determinaron que la preparación de Arturo no cumplió con los estándares requeridos para esta etapa del certamen. El participante presentó problemas con la ejecución de su platillo y un exceso de elementos grasos, lo que motivó su salida definitiva del formato televisivo ante la mirada de sus compañeros.

"Gracias. Hijos, los amo mucho, es para ustedes, es para toda mi familia, mis amigos y vamos a seguirle. Gracias por todo, por el apoyo, a todos los chefs, a la escuela. A darle para delante, saben que me los llevo aquí", expresó el cocinero antes de entregar su delantal.

La segunda expulsión de la noche

La salida de Arturo no detuvo las actividades en la estación de trabajo. Los participantes que aún conservaban el mandil negro debieron presentar nuevas propuestas gastronómicas ante el panel de expertos para asegurar su lugar una semana más, enfrentando el cansancio acumulado y la tensión generada por la primera eliminación.

Durante esta segunda fase de evaluación, Lourdes Cruz "Lula" presentó un platillo que evidenció diversas fallas técnicas. Las observaciones de los especialistas se centraron en la falta de cocción adecuada de su pasta y la ausencia de elementos que aportaran el sabor y la acidez necesarios para equilibrar la preparación final.

Tras una deliberación detallada en el comedor, los evaluadores anunciaron que Lula era la segunda eliminada de la emisión dominical. Sus compañeros, visiblemente afectados por la noticia, reconocieron el avance técnico y personal que la participante mostró desde el inicio de las grabaciones hasta su último día en el proyecto.

"Siento que se acabó mi sueño pero voy a seguir. Siempre veía los programas y pensaba 'voy a estar ahí, tenga la edad que tenga'. Dios me concedió este sueño. Gracias, los voy a extrañar mucho. Pórtense bien, los quiero", mencionó Lula al despedirse del foro y de las cámaras.

El papel del público y los jueces

En medio de las expulsiones programadas, la audiencia tuvo un rol participativo mediante las votaciones digitales habilitadas por la televisora. El público decidió salvar a Bruno Bautista "Lancer", otorgándole la oportunidad de continuar en la contienda culinaria y demostrando el impacto de la interacción en vivo con los televidentes.

Las decisiones técnicas de la noche recayeron en los chefs Adrián Herrera, Poncho Cadena y Zahie Téllez. Los tres expertos han incrementado el nivel de exigencia conforme avanza el calendario de grabaciones, penalizando errores básicos y exigiendo mayor creatividad a los perfiles que buscan coronarse con el primer lugar.

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Con estas dos salidas confirmadas, la temporada actual suma cuatro eliminados en total, recordando las bajas previas de Nahieli Jácome y Javier "La Chuleta Metalera" en las semanas anteriores. El grupo de aspirantes se reduce a 20 personas, quienes deberán ajustar sus estrategias para sobrevivir a los próximos cortes.

El formato de transmisión continua permite a los espectadores seguir la convivencia de los participantes de lunes a viernes. Las actividades diarias sirven como preparación para las galas dominicales, donde se define el futuro de los competidores mediante pruebas que evalúan tanto su sazón como su capacidad de trabajo bajo presión.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB