MasterChef México está listo para entrar a una nueva etapa en su edición 2026. El reality culinario estrenará este domingo su nuevo formato 24/7, una apuesta con la que TV Azteca y Disney+ buscan transformar la manera en que el público vive la competencia, ahora siguiendo a los participantes todo el día, todos los días.

Durante la presentación oficial, Claudia Lizaldi aseguró que, aunque el programa evoluciona, mantendrá la esencia familiar que lo convirtió en uno de los formatos más exitosos de la televisión mexicana.

"MasterChef es un programa que ve toda la familia, desde los abuelos hasta los nietos, y eso no cambia", comentó la conductora sobre esta nueva etapa del reality.

La nueva dinámica permitirá que el público vea no sólo los retos de cocina, sino también la convivencia, las clases y la preparación diaria de los concursantes dentro de la casa. Habrá dormitorios, salas comunes y una cocina escuela donde podrán practicar antes de enfrentarse a las eliminaciones.

Uno de los mayores cambios será la incorporación de chefs maestros que entrenarán a los participantes durante toda la competencia. Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar serán los encargados de compartir técnicas y conocimientos culinarios.

Además, esta edición apostará fuerte por las redes sociales. La producción dio una "probadita" el pasado jueves con su experiencia TikTok en la que 13 influencers se quedaron un día entero en la casa como parte de un reto especial para convertirse en el primer participante oficial de la temporada.

Entre los creadores de contenido que participaron se encuentran La Abue Angie, Mauricio Riveroll, Alex Durán, Denisse Castillo, Alee López, Axel Armijo, Ale Hervi, Marlife y Ale Castellanos.

Al final, y luego de una intensa votación que se extendió a lo largo de 24 horas en el micrositio de MasterChef de Azteca UNO, el influencer Julio Vázquez resultó elegido para convertirse en el primer participante oficial del reality.

Los jueces elegidos para esta nueva edición serán Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera, quienes adelantaron que el nivel gastronómico será mucho más alto.

Herrera incluso aseguró que ahora "ya no habrá espacio para improvisaciones", pues los participantes recibirán formación constante y estarán en preparación permanente dentro de la cocina escuela.

La nueva temporada podrá verse este domingo por Azteca UNO a las 20:00 horas , mientras que la transmisión en vivo estará disponible a través de Disney+, donde los fans podrán seguir en tiempo real tanto la competencia como la convivencia entre los participantes.

JM