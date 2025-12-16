Martha Higareda ya se encuentra en casa con sus dos hijas recién nacidas y su esposo Lewis Howes, quien estuvo a su lado todo el tiempo tras dar a luz y ser diagnosticada con preeclampsia, una complicación grave del embarazo que causa presión arterial alta (hipertensión).

Esta complicación puede aparecer después de la semana 20 de gestación y también tras el parto, lo que le ocurrió a la actriz mexicana, quien compartió en sus redes unas fotografías junto a sus bebés y de los momentos de crisis que vivió en días pasados.

Higareda se siente muy afortunada y agradecida con Dios de que la haya sacado adelante de esta situación que la llevó a estar en cuidados intensivos:

"Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia ", escribió en el inicio de su mensaje.

Detalló que en este mes y medio que ha pasado desde el nacimiento de sus dos hijas, ha vuelto un par de veces al hospital; reveló que estuvo entre la vida y la muerte y que vivió una experiencia espiritual muy especial y reveladora.

"En este mes y medio volví dos veces a emergencias. Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Dios y El rosario me salvaron", detalló.

Confesó que mientras su esposo Lewis Howes sostenía su mano, Dios sostenía su corazón.

"Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón. Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar. Gracias a mi esposo, nuestros papás, nuestra familia y amigos fueron mi fuerza para seguir luchando. Gracias @drgerardobarroso y Dr. Gil Franco, y Nanny. Sé que Dios y el Rosario salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida".

Por su parte, Lewis aplaudió la valentía de Martha:

"Eres un héroe. Te amo y verte ser la madre de nuestras hijas me trae tanta alegría. Es increíble verte superar todo lo que tienes en las primeras 6 semanas con gracia y estoy tan contento de que estés mejor ahora".

Amigos y seguidores de Martha Higareda le externaron palabras de amor , como el cantante Carlos Rivera:

"Martha de mi corazón. Gracias a Dios que están bien tú y tus bebitas. El rosario es muy poderoso y Dios siempre nos escucha. Que Él los siga bendiciendo siempre. Te abrazamos muy fuerte".

Anahí también le escribió un mensaje de amor: "Marthita preciosa, no puedo creer todo lo que acabas de compartirnos. ¡Que alegría saber que estás bien! Que tus bebitas hermosas también lo están. Dios jamás suelta tu mano. Te abrazo con todo mi cariño", se lee.

