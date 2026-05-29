Christian Nodal en la Plaza de Toros México: horarios, restricciones y cómo llegar

Christian Nodal se presentará la noche de este viernes 29 de mayo del 2026 en la Plaza de Toros México, en lo que será apenas su segunda actuación en este recinto. El concierto llega semanas después del lanzamiento de su más reciente álbum, "Bandera Blanca", material que ha generado opiniones divididas entre sus seguidores.

Mientras algunos celebran el tono personal de temas como "Intro Pa'l Cora, otros consideran que el proyecto surge en medio de la atención mediática que ha rodeado al intérprete en los últimos meses.

La presentación también ha despertado expectativa entre el público por los posibles artistas invitados y el repertorio que interpretará el sonorense en uno de los escenarios más importantes para la música regional mexicana.

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¿A qué horas comienza el concierto de Nodal y cómo llegar a la Plaza de Toros?

El concierto comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Las puertas de la Plaza de Toros México abrirán a las 18:00 horas para permitir el ingreso de los asistentes.

Para llegar al recinto en transporte público, una de las opciones es utilizar la Línea 7 del Metro y descender en la estación San Antonio. También es posible llegar mediante la Línea 1 del Metrobús, bajando en la estación Ciudad de los Deportes, ubicada a unos minutos del inmueble.

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¿Qué puedes traer y qué estará prohibido en el concierto de Nodal de hoy?

Como ocurre en la mayoría de los eventos masivos realizados en la Ciudad de México, existen restricciones sobre los objetos que pueden ingresarse al recinto.

Entre los artículos prohibidos se encuentran bocinas, mochilas de gran tamaño, drones, alimentos y bebidas, cigarros, vapeadores, paraguas, cámaras profesionales, aerosoles, armas y cualquier objeto que pueda representar un riesgo para la seguridad de los asistentes.

Por otra parte, la Plaza de Toros México informó que las baterías portátiles para teléfonos celulares sí estarán permitidas , siempre que no excedan los ocho centímetros de largo por cuatro de ancho.

JM