Lucía Méndez cumple años y la recordamos en 5 de sus telenovelas más icónicas

Una de las divas de la televisión mexicana está de fiesta. La guanajuatense, Lucía Méndez, celebra 71 años de vida este 26 de enero.

Con una carrera que también incluye su etapa de cantante, Lucía Leticia Méndez Pérez (nombre completo de la "Méndez") nació en 1955 y a los 17 años recibió el título de El rostro del Heraldo en 1972 y ese mismo año debutó en televisión a lado de Angélica María en la telenovela Muchacha italiana viene a casarse.

Para recordarla en su onomástico, estas son cinco de las mejores telenovelas que protagonizó la intérprete de Corazón de piedra.

1. Colorina (1980)

En su momento fue una telenovela sumamente polémica, ya que aborda la historia de una prostituta que se enamora de un hombre rico con quien engendra un hijo. Protagonizada por Lucía Méndez, Enrique Álvarez Félix, María Rubio, Julissa, José Alonso y María Sorté, Colorina se grabó bajo la producción de Valentín Pimstein y tuvo una duración de 250 capítulos. La canción, que lleva el mismo nombre, fue interpretada por el cantante español Camilo Sesto.

2. El extraño retorno de Diana Salazar (1988)

Se estrenó el 11 de abril de 1988 y pronto conmocionó a la audiencia por el uso de efectos especiales poco vistos en una producción de televisión, que incluía fuego, explosiones y un cambio radical en los ojos de la protagonista.

El extraño retorno de Diana Salazar contó con las actuaciones de Lucía Méndez, Jorge Martínez, Alma Muriel y Alejandro Camacho. Además de estos primeros actores, la canción fue compuesta por Juan Gabriel y se convirtió en todo un éxito al narrar las desventuras de Leonor de Santiago, una joven que vivió en Nueva España en plena etapa de la Santa Inquisición y que es quemada viva en la hoguera, pero reencarna siglos después en Diana Salazar.

3. Tú o nadie (1985)

Esta telenovela aborda un trío amoroso que incluye a dos hermanos y una joven y bella mujer, quien se ve inmiscuida en engaños e intrigas mientras la rivalidad crece. Esta es la historia de la telenovela producida por Ernesto Alonso, que contó con la participación de Andrés García y Salvador Pineda como los galanes y Lucía Méndez como Raquel Samaniego.

4. Marielena (1992)

Tras la salida de Televisa, Lucía Méndez probó suerte en Estados Unidos donde protagonizó Marielena , junto a Eduardo Yáñez, Zully Montero y Salvador Pineda. Con 229 capítulos y bajo la producción de José Enrique Crousillat, la historia narra la vida de una secretaria que se enamora de un hombre casado y cae ante las tentaciones, situación que no solo complica su vida, sino la de todos en la trama. Fue un gran éxito para la cadena Telemundo y en México se transmitió a través de Imevisión (actualmente, TV Azteca).

5. Señora tentación (1994)

Tras el éxito de Marielena, Telemundo apostó nuevamente por Lucía Méndez para protagonizar Señora tentación, una historia que muestra la vida de un pueblo sumido en los abusos de una dictadura y, en medio de revueltas y rebeliones, surge un triángulo amoroso encabezado por Lucía Méndez, Danilo Santos y Miguel Ángel Rodríguez.

