Cada martes es una nueva oportunidad para tentar a la suerte con el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional, uno de los sorteos más esperados por los amantes del azar. En esta ocasión, la edición número 4006 se celebra este martes 17 de marzo de 2026 , ofreciendo a los participantes la posibilidad de ganar un atractivo premio mayor.

El Sorteo Mayor ha ganado popularidad entre los jugadores frecuentes gracias a sus importantes premios y su carácter conmemorativo.

El premio mayor que estará en juego este martes asciende a 21 millones de pesos, distribuidos en tres series, lo que representa una excelente oportunidad para quienes compren su cachito. Si la suerte te acompaña, podrías convertirte en uno de los grandes ganadores de este emblemático sorteo que semana tras semana mantiene viva la tradición y la esperanza de miles de personas.

Participar es muy sencillo: puedes adquirir tu boleto en los puntos de venta autorizados o a través de la página oficial de la Lotería Nacional. Con tan solo 30 pesos por cachito, podrías ser el próximo afortunado en cambiar tu vida .

Los resultados del Sorteo Mayor se darán a conocer este martes en punto de las 20:00 horas. Si participaste, no olvides consultar los números ganadores a través de EL INFORMADOR.

Resultados del Sorteo Mayor 4006

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SV