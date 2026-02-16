Lunes, 16 de Febrero 2026

Los códigos de Dress to Impress que te salvan el outfit en febrero 2026

Recompensas nuevas y clásicas para ganar la pasarela en Roblox

Por: Maité Ruiz Velasco

Los códigos de Dress to Impress que te salvan el outfit en febrero 2026. ESPECIAL

En Roblox hay juegos para todos los gustos, pero Dress to Impress se volvió el favorito de quienes aman armar looks contrarreloj. La dinámica es simple (y adictiva): cada ronda tiene un tema, las y los jugadores se visten lo mejor posible con ropa, accesorios y peinados, desfilan y al final el resto vota. Es pasarela, competencia y caos fashion en un solo lugar.

Y como suele pasar en muchas experiencias dentro de Roblox, Dress to Impress también maneja códigos que se pueden canjear para desbloquear prendas y objetos gratis. La buena noticia: en febrero hay varias recompensas activas para subirle nivel al clóset sin gastar de más.

Cómo canjear códigos en Dress to Impress

Canjearlos es facilísimo: al abrir el juego, en la parte izquierda aparecen tres íconos. El que importa es el tercero, con un bolso blanco y la palabra “Code”. Ahí se abre una ventana para escribir el código y reclamar la recompensa.

Tip clave: si no funciona, vale la pena revisar que esté escrito tal cual (a veces al copiar y pegar se cuela un espacio y el juego ya no lo detecta).

Códigos de Dress to Impress (Febrero 2026) y recompensas

Estos son los códigos y lo que desbloquea cada uno:

  • CH00P1E_B4CK_AGA1N — Nuevo conjunto Choopie (nuevo)
  • 2YEARS — Vestido (nuevo)
  • 2GETHER — Muñeca (nuevo)
  • RDC2025 — Accesorio (nuevo)
  • Vanillamace — Pañuelo para la cabeza
  • PIXIIUWU — Vestido
  • 3NCHANTEDD1ZZY — Cetro de hada
  • ANGELT4NKED — Casco de gato morado
  • ELLA — Falda rosa
  • BADDIE4LIFE — Tacones con lazo
  • MEGANPLAYSBOOTS — Botas
  • 1CON1CF4TMA — Jersey
  • B3APL4YS_D0L1E — Muñeca
  • TEKKYOOZ — Bolso
  • ch00pie_1s_b4ck — Conjunto de ropa
  • D1ORST4R — Bolso de estrella y lazo
  • S3M_0W3N_Y4Y — Hacha
  • UMOYAE — Vestido azul
  • M0T0PRINCESSWAV — Tiara
  • BELALASLAY — Chaqueta con los hombros al aire
  • KITTYUUHH — Gato
  • KREEK — Gorro
  • FASHION — Vestido de Sabrina de la MET Gala
  • LANATUTU — Falda
  • ITSJUSTNICHOLAS — Chaqueta de motorista
  • M3RM4ID — Traje de sirena
  • C4LLMEHH4LEY — Pijama y orejas de oso
  • IBELLASLAY — Pelo teñido
  • ASHLEYBUNNI — Zapatillas de conejo
  • SUBM15CY — Collar de perlas y pestañas
  • LABOOTS — Dos pares de botas
  • LANA — Outfit coquette
  • LEAHASHE — Top rosa y pantalones
  • LANABOW — Lazo rosa

MR

