Los códigos de Dress to Impress que te salvan el outfit en febrero 2026

En Roblox hay juegos para todos los gustos, pero Dress to Impress se volvió el favorito de quienes aman armar looks contrarreloj. La dinámica es simple (y adictiva): cada ronda tiene un tema, las y los jugadores se visten lo mejor posible con ropa, accesorios y peinados, desfilan y al final el resto vota. Es pasarela, competencia y caos fashion en un solo lugar.Y como suele pasar en muchas experiencias dentro de Roblox, Dress to Impress también maneja códigos que se pueden canjear para desbloquear prendas y objetos gratis. La buena noticia: en febrero hay varias recompensas activas para subirle nivel al clóset sin gastar de más.Canjearlos es facilísimo: al abrir el juego, en la parte izquierda aparecen tres íconos. El que importa es el tercero, con un bolso blanco y la palabra “Code”. Ahí se abre una ventana para escribir el código y reclamar la recompensa.Tip clave: si no funciona, vale la pena revisar que esté escrito tal cual (a veces al copiar y pegar se cuela un espacio y el juego ya no lo detecta).Estos son los códigos y lo que desbloquea cada uno: MR