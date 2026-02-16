En Roblox hay juegos para todos los gustos, pero Dress to Impress se volvió el favorito de quienes aman armar looks contrarreloj. La dinámica es simple (y adictiva): cada ronda tiene un tema, las y los jugadores se visten lo mejor posible con ropa, accesorios y peinados, desfilan y al final el resto vota. Es pasarela, competencia y caos fashion en un solo lugar.

Y como suele pasar en muchas experiencias dentro de Roblox, Dress to Impress también maneja códigos que se pueden canjear para desbloquear prendas y objetos gratis. La buena noticia: en febrero hay varias recompensas activas para subirle nivel al clóset sin gastar de más.

Cómo canjear códigos en Dress to Impress

Canjearlos es facilísimo: al abrir el juego, en la parte izquierda aparecen tres íconos. El que importa es el tercero, con un bolso blanco y la palabra “Code”. Ahí se abre una ventana para escribir el código y reclamar la recompensa.

Los códigos de Dress to Impress que te salvan el outfit en febrero 2026. ESPECIAL

Tip clave: si no funciona, vale la pena revisar que esté escrito tal cual (a veces al copiar y pegar se cuela un espacio y el juego ya no lo detecta).

Códigos de Dress to Impress (Febrero 2026) y recompensas

Estos son los códigos y lo que desbloquea cada uno:

CH00P1E_B4CK_AGA1N — Nuevo conjunto Choopie (nuevo)

2YEARS — Vestido (nuevo)

2GETHER — Muñeca (nuevo)

RDC2025 — Accesorio (nuevo)

Vanillamace — Pañuelo para la cabeza

PIXIIUWU — Vestido

3NCHANTEDD1ZZY — Cetro de hada

ANGELT4NKED — Casco de gato morado

ELLA — Falda rosa

BADDIE4LIFE — Tacones con lazo

MEGANPLAYSBOOTS — Botas

1CON1CF4TMA — Jersey

B3APL4YS_D0L1E — Muñeca

TEKKYOOZ — Bolso

ch00pie_1s_b4ck — Conjunto de ropa

D1ORST4R — Bolso de estrella y lazo

S3M_0W3N_Y4Y — Hacha

UMOYAE — Vestido azul

M0T0PRINCESSWAV — Tiara

BELALASLAY — Chaqueta con los hombros al aire

KITTYUUHH — Gato

KREEK — Gorro

FASHION — Vestido de Sabrina de la MET Gala

LANATUTU — Falda

ITSJUSTNICHOLAS — Chaqueta de motorista

M3RM4ID — Traje de sirena

C4LLMEHH4LEY — Pijama y orejas de oso

IBELLASLAY — Pelo teñido

ASHLEYBUNNI — Zapatillas de conejo

SUBM15CY — Collar de perlas y pestañas

LABOOTS — Dos pares de botas

LANA — Outfit coquette

LEAHASHE — Top rosa y pantalones

LANABOW — Lazo rosa

