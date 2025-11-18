Los 10 podcasts más reproducidos de Spotify México este día

Este día, Spotify México marca el pulso de las escuchas: los 10 podcasts más reproducidos reúnen voces y formatos que están definiendo las conversaciones del momento, desde historias que atrapan hasta charlas que invitan a pensar.

Por ello, aquí descubrirás quiénes ocupan la cima de los títulos que se volvieron imprescindibles para millones de oyentes, sigue leyendo y entérate de los fenómenos sonoros que no puedes perderte hoy.

Los podcasts más reproducidos de Spotify México

En primer lugar se encuentra “Relatos de la Noche” que sigue el espíritu de los grandes programas radiofónicos, este espacio revive las historias, relatos y leyendas que recorren las calles de México y de toda Iberoamérica en relación con el suspenso y el terror.

Seguido de “Las Damitas Histeria” quienes se han convertido en un verdadero fenómeno en redes sociales, el dúo, integrado por las ingeniosas y carismáticas Verónica Monti y Bárbara Malacara, ha conquistado al público gracias a su estilo fresco y humorístico para conversar sobre temas esenciales de la vida, logrando conectar con miles de seguidores que celebran su autenticidad.

Mientras que en tercer lugar se encuentra “ La Cotorrisa” donde Ricardo Pérez y Slobotzky mantienen su cotorreo habitual, solo que esta vez queda registrado para todos, cada miércoles puedes escucharlos hablar de noticias insólitas, datos curiosos y anécdotas irresistiblemente divertidas, perfectas para darle un respiro y buena vibra a la mitad de la semana.

Relatos de la Noche. Las Damitas con Histeria. La Cotorrisa. Creativo. En la raíz. Desde Adentro “Nutrición y Amor propio” Extra Anormal. Universo Músical. Las Alucines. Leyendas Legendarias.

