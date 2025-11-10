Lola Cortés deberá pagar fuerte sanción económica por abandonar La Granja VIP

El más reciente episodio de La Granja VIP, transmitido el domingo 9 de noviembre, dejó grandes sorpresas para los seguidores del reality, especialmente por la inesperada salida de Lola Cortés. La artista decidió abandonar voluntariamente la competencia, decisión que, según adelantó Adal Ramones, traerá consigo importantes sanciones, entre ellas una multa económica considerable.

En las últimas semanas, el programa se ha mantenido en el centro de la atención pública debido a los múltiples conflictos surgidos entre los participantes, lo que ha incrementado la tensión dentro del encierro. Sin embargo, la decisión de Cortés tomó a los espectadores por sorpresa, ya que durante la emisión explicó que su retiro obedecía a problemas de salud.

Durante su despedida, la también actriz y bailarina reveló que enfrenta un trastorno de ansiedad que le impedía continuar en la competencia, motivo por el cual decidió priorizar su bienestar emocional. “No puedo seguir, necesito cuidar mi salud mental”, expresó la exintegrante del reality al comunicar su decisión.

Tras su renuncia, se reportó que la salida de Cortés no se realizó por el foro principal, sino de manera discreta, “por la puerta de atrás”, como consecuencia inmediata de su decisión.

Lola Cortés será multada

De acuerdo con información filtrada en redes sociales, la producción aplicará una multa de aproximadamente 50 mil dólares, equivalente a cerca de un millón de pesos mexicanos, por haber incumplido el contrato firmado al integrarse al programa. Además, se mencionó que podrían existir otras consecuencias administrativas que aún no se han dado a conocer públicamente.

