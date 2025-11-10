Guadalajara despidió la vibra electrónica de la gira Afterwork

Toques con beats brillantes, un escenario céntrico para crear una experiencia envolvente y activaciones para mantener entretenidas a las menes curiosas. Así se vivió el cierre de actividades de la gira Afterwork, presentada por Heineken y que tocó las principales ciudades de nuestra ciudad, teniendo a Guadalajara como su sede de clausura.

Mansión Magnolia fue la elegida para cerrar las actividades de la gira, con un DJ set de Parcels como gran imán para la concurrencia. El piso de ajedrez de la mansión se convirtió el pasado fin de semana en una inmensa pista de baile y sonrisas, con el escenario del DJ iluminando la pista bajo la luz caprichosa de una esfera de discoteca.

La versión más electrónica de Parcels fue uno de los atractivos de la velada desplegada entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 7 de noviembre. Además hubo tatuajes de ITO Studio y mercancía en colaboración de los Hermanos Koumori.

Greg Lim, Brand manager de marcas Premium de la cervecera, explicó que “estamos muy orgullosos de la respuesta que ha tenido cada edición. Este formato ha crecido gracias a la conexión con quienes buscan algo diferente: un espacio para disfrutar de buena música y vivir momentos con estilo”.

Si bien el evento contó con el patrocinio de la cervecería, esta se distribuyó de forma responsable y moderada entre los asistentes, privilegiando la sana convivencia y una noche para el recuerdo.

Un recorrido exitoso

El concepto Afterwork buscó combinar lo más selecto de la escena electrónica con la reivindicación del sano y necesario esparcimiento tras las largas horas de trabajo en grandes ciudades.

Guadalajara recibió el cierre de esta gira de eventos en el Corazón de nuestra Ciudad, una que antes se presentó en otras metrópolis del país, entre ellas:

Ciudad de México : Con la presentación de Chet Faker y CLUBZ en el Antiguo Hotel de la Ciudad de México .

: Con la presentación de y en el Antiguo Hotel de la . Monterrey : Se llevó a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey con el dúo Disclosure como protagonista de la velada.

: Se llevó a cabo en el con el dúo como protagonista de la velada. Puebla: Se presentó el espectáculo en Phonique Club con la presentación de Neil Frances y Karlo.

