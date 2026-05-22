El universo de Spider-Man se tiñe de sombras, humo de cigarrillo y cinismo con el estreno de la serie "Spider-Noir", una propuesta que rompe con el molde tradicional del cine de superhéroes jóvenes que saltan rascacielos por diversión para presentar a un protagonista listo para jubilarse y cansado de las aventuras que protagoniza Nicolas Cage.

La serie sitúa la acción en la Nueva York de la Gran Depresión y sigue al detective privado Ben Reilly, interpretado por Cage, de 62 años, quien, lejos de buscar salvar la Gran Manzana de maleantes y mafiosos, quiere enterrar su pasado como The Spider tras una tragedia personal.

"Es una perspectiva interesante del superhéroe", explica el actor Lamorne Morris (quien da vida al periodista Robbie Robertson) durante la presentación de la serie en Nueva York.

"Siempre vemos a Peter Parker como un chico joven descubriendo sus poderes. Pero la pregunta es: ¿cómo será cuando sea mayor? ¿Ese estrés le pasará factura? En esta serie vemos que no es un comienzo feliz. Está pasando por algo muy oscuro", detalla el actor conocido por sus actuaciones en las series 'New Girl' y 'Fargo'.

Para la actriz Karen Rodriguez, que interpreta a la leal secretaria Janet Ruiz, esta vulnerabilidad es la clave del proyecto. "Es más real. La gente puede identificarse un poco más con él", afirmó, mientras Morris bromeaba con que, de tener tales responsabilidades, él buscaría refugio en el alcohol.

“Spider-Noir” podrá verse en blanco y negro o a color

Aunque la serie evoca la atmósfera neoyorquina de los años 30, con imágenes icónicas como el Edificio Chrysler recortándose en el horizonte, el rodaje tuvo lugar íntegramente en Los Ángeles.

"El centro de Los Ángeles tiene partes que se parecen a la ciudad de Nueva York de 1930, incluso más que la Nueva York actual", señaló Morris.

Una de las innovaciones más llamativas de "Spider-Noir" es la posibilidad de que el usuario elija cómo consumir la historia. La serie ofrece una versión en blanco y negro, fiel al estilo cinematográfico de la época, y otra a color con tonalidades "vibrantes y auténticas" que resaltan el trabajo de diseño de vestuario.

"Primero la vi toda en blanco y negro, y la vi a color. Percibes cosas distintas", comentó Morris, destacando que los colores "saltan de la pantalla" de una manera que no se siente artificial.

Rodriguez añadió que verla a color es un reconocimiento al equipo artístico, ya que algunos personajes suelen vestir tonos rojos, naranjas y corales que aportan una narrativa visual diferente.

Una de las innovaciones más llamativas de "Spider-Noir" es la posibilidad de que el usuario elija cómo consumir la historia. EFE/Prime Video

Fotograma cedido por Prime Video donde aparece Nicolas Cage como Ben Reilly. EFE/Prime Video

¿Dónde ver “Spider-Noir” con Nicolas Cage?

Bajo la dirección de Harry Bradbeer y la producción ejecutiva de los responsables de "Spider-Man: Into the Spider-Verse", Phil Lord y Christopher Miller, la serie cuenta con un reparto que incluye al actor irlandés Brendan Gleeson como el jefe mafioso Silvermane, y a la actriz china-estadounidense Li Jun Li como la cantante de club nocturno Cat Hardy.

La serie de acción basada en el cómic de Marvel Spider-Man Noir llegará a la plataforma Prime Video para su estreno global este 27 de mayo.

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AO

