Los aficionados al cine de terror ya tienen en la cartelera de cine la película Leviticus: Ritual de sangre, que es una buena opción para ver en la pantalla grande.

Leviticus: Ritual de sangre. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

La ópera prima del director australiano Adrian Chiarella llega con una propuesta de terror, romance y coming of age, que hace del primer amor una de las experiencias más aterradoras.

La trama se centra en dos adolescentes, quienes deberán escapar de una entidad maligna que adopta la forma de la persona que más se quiere.

Leviticus: Ritual de sangre. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

La combinación de anhelo, deseo e identidad, dan como resultado una de las nuevas joyas del cine de terror queer.

La cinta fue producida por Causeway Films, casa productora de filmes como Talk to me y The Babadook. Además de su presencia en Sundance, el filme australiano también formó parte de la programación de SXSW y el Festival de Cine de Sidney.

Leviticus: Ritual de sangre

(Leviticus)

De Adrian Chiarella.

Con Joe Bird, Stacy Clausen, Jeremy Blewitt, Ewen Leslie, Davida McKenzie.

Australia, 2026.

XM