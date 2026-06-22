Los aficionados al cine documental tienen en las salas de cine culturales la película Binnizá: Los seres de las nubes.

El documental explora la importancia de las tradiciones y la creatividad en la vida de la comunidad Binnizá en el Istmo de Oaxaca.

Binnizá: Los seres de las nubes. ESPECIAL/BENUCA FILMS.

A través de relatos transmitidos por generaciones y la expresión artística, el largometraje lleva a un viaje hacia el origen de las imágenes que forman parte del imaginario colectivo. Se destaca la relevancia de la creatividad como un escudo protector para preservar la identidad de las comunidades originarias.

Los personajes se embarcan en un viaje que los lleva a explorar su entorno y su arte, que se convierte en la manifestación viva de su cultura. Al final, estas imágenes se convierten en pilares fundamentales que definen la cultura y el pueblo, preservándola para las generaciones futuras.

Binnizá: Los seres de las nubes. ESPECIAL/BENUCA FILMS.

La película muestra cómo el legado de Francisco Toledo y los antiguos Binnizá se mantiene vivo formando así una herencia cultural para la comunidad actual.

Binnizá: Los seres de las nubes ya formó parte de las programaciones del Festival Internacional de Cine de Morelia y Ambulante.

Binnizá: Los seres de las nubes

De Juan Carlos Rulfo.

México, 2025.

XM