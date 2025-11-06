Late con el Circo llega a Guadalajara con espectáculos gratuitos

El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de Cultura Guadalajara, anunció la realización del festival Late con el Circo, una edición especial del programa cultural permanente LATE, que busca acercar el arte circense a barrios, parques, plazas y centros culturales de la ciudad. La iniciativa retoma el uso del espacio público tras la temporada de lluvias, invitando a las familias a reencontrarse en actividades al aire libre donde la risa, el juego y la convivencia comunitaria son protagonistas.El festival contará con espectáculos nacionales e internacionales que combinan teatro físico, clown, danza, música en vivo y humor, con un enfoque social y pedagógico. Las propuestas están dirigidas a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias completas, con el objetivo de fortalecer la vida comunitaria y promover la participación cultural sin barreras económicas; todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público.Late con el Circo se realiza en corresponsabilidad con FiCHo Fest, el Festival Internacional de Circo y Chou de México, que este año se llevará a cabo del 14 al 29 de noviembre de 2025. Como encuentro bienal, FiCHo Fest reúne compañías y artistas de distintas partes del mundo para presentar espectáculos, galas y actividades formativas que celebran el arte circense contemporáneo y su capacidad de generar vínculos, asombro y reflexión.Entre los montajes destacados del programa se encuentra “El Gurú, único e inolvidable”, de Boba Comedia, un espectáculo que activa el espacio público desde la improvisación y el humor. También se incluye “En la Lona”, de Los Bravissimo, obra que entrelaza la estética del boxeo con el lenguaje del circo para reflexionar sobre la transformación comunitaria y las masculinidades. Por otro lado, “Circo en el Barrio” propone un parque circense itinerante que fomenta la convivencia, mientras que puestas en escena íntimas como “Diminuta o cómo escribir de cerquita” y “Pastrana. Desde mi ventana veo” trabajan temas como la amistad, los cuidados y la construcción de miradas sensibles. Finalmente, “Juntos con los Astros”, de TRIBU, combina astronomía y comedia para despertar la curiosidad científica en audiencias de todas las edades.Con esta programación, Cultura Guadalajara reafirma su compromiso con llevar el arte a las calles y fortalecer el acceso cultural como derecho.Sábado 15 de noviembreDomingo 16 de noviembreLunes 17 de noviembreMartes 18 de noviembreMiércoles 19 de noviembreMiércoles 26 de noviembreJueves 27 de noviembreSábado 29 de noviembreDomingo 30 de noviembreMiércoles 3 de diciembreTodas las actividades son gratuitas y abiertas al público.Late con el Circo invita a habitar la ciudad con alegría, imaginación y sentido de comunidad.NA