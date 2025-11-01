Las musas de los Beatles ya tienen rostro

El universo de “The Beatles” continúa creciendo con el anuncio del elenco femenino que dará vida a las esposas y compañeras sentimentales del legendario cuarteto de Liverpool en la ambiciosa saga cinematográfica que prepara el reconocido director británico Sam Mendes. El proyecto, que ya ha despertado enorme expectación en la industria, promete una mirada diferente al fenómeno musical que transformó la cultura popular del siglo XX.

Según informó “Deadline”, la actriz japonesa Anna Sawai, conocida por su papel protagónico en la serie “Shogun”, interpretará a Yoko Ono, la artista conceptual y pareja de John Lennon. Sawai, una de las revelaciones recientes de la televisión internacional, se enfrenta al reto de dar vida a una de las figuras más complejas y mediáticas del universo musical. Junto a ella, la actriz británica Aimee Lou Wood, reconocida por su participación en “Sex Education”, encarnará a Pattie Boyd, modelo y fotógrafa que inspiró algunas de las canciones más emblemáticas del guitarrista George Harrison, como “Something” o “I Need You”.

Ambas intérpretes se suman a un elenco que reúne a varios de los jóvenes talentos más destacados de la actualidad. La británica Mia McKenna-Bruce, ganadora del “BAFTA Rising Star Award”, será Maureen Starkey, la primera esposa del baterista Ringo Starr, interpretado por Barry Keoghan. Por su parte, la aclamada Saoirse Ronan, cuatro veces nominada al Oscar, asumirá el papel de la primera esposa de Paul McCartney, mientras que Paul Mescal, protagonista de “Aftersun” y “Normal People”, se pondrá en la piel del carismático músico.

El elenco masculino lo completan Joseph Quinn, recordado por su papel de Eddie Munson en “Stranger Things”, como George Harrison, y Harris Dickinson, quien interpretará a John Lennon. Juntos, formarán el núcleo central de la historia que Mendes pretende contar desde una perspectiva innovadora.

Ganador del Oscar por “American Beauty” y aclamado por su trabajo en “1917”, Sam Mendes planea un experimento narrativo sin precedentes: cuatro películas independientes, cada una contada desde el punto de vista de uno de los integrantes del grupo. Esta estructura permitirá explorar no solo el ascenso meteórico de la banda, sino también las relaciones personales, tensiones creativas y dilemas emocionales que definieron su historia.

Las producciones, que se estrenarán en abril de 2028, marcarán un hecho histórico al convertirse en el primer proyecto narrativo que obtiene los derechos musicales del extenso catálogo de la banda. Esto permitirá incluir en la banda sonora clásicos inmortales como “Strawberry Fields Forever”, “Let It Be”, “I Am the Walrus” y “Yellow Submarine”, entre muchos otros.

Con un reparto cuidadosamente seleccionado, el respaldo de la música original y la visión de uno de los directores más respetados del cine contemporáneo, la saga promete ofrecer una mirada íntima, emocional y profundamente humana a la historia detrás del mito.

PERFILES

Anna Sawai. La actriz japonesa, reconocida por su papel en “Shogun”, interpretará a Yoko Ono. AFP/S. Washington

Una carrera marcada por la versatilidad

Anna Sawai nació en Wellington (Nueva Zelanda) el 11 de junio de 1992, y es una actriz y cantante japonesa-neozelandesa. Tras vivir también en Hong Kong, Filipinas y Yokohama, Japón, se inició en el mundo del espectáculo en 2004, protagonizando un musical de teatro tras ser seleccionada entre 10 mil aspirantes.

Comenzó su carrera como miembro del grupo pop japonés FAKY antes de centrarse en la actuación. Ha participado en producciones como “Shogun” (2024), donde interpretó a Lady Mariko -en la foto-, obteniendo elogios de la crítica y varios premios internacionales. Su trayectoria demuestra una mezcla de carisma internacional y talento versátil, consolidándose como una de las intérpretes emergentes más fascinantes del cine y la televisión.

El nuevo rostro británico

Aimee Lou Wood (Stockport, Inglaterra; 3 de febrero de 1994) es una destacada actriz británica. Después de graduarse en 2017 en la Royal Academy of Dramatic Art, irrumpió en la escena televisiva con su papel como Aimee Gibbs -izquierda, en la foto- en la serie original de Netflix “Sex Education” (2019-2023), por el que recibió el “BAFTA Television Award for Best Female Comedy Performance”.

Su versatilidad la llevó al cine con producciones como “The Electrical Life of Louis Wain” (2021) y “Living” (2022). En 2025 alcanzó nueva visibilidad al protagonizar la tercera temporada de “The White Lotus”, lo que le valió una nominación al “Primetime Emmy Award for Outstanding Supporting Actress in a Drama Series”.

Con un talento ascendente y elecciones de papel arriesgadas, Aimee Lou Wood se consolida como una figura clave de su generación.

