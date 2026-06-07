La fuerza de “Lord of the Dance” sigue intacta

Cuando los bailarines aparecen en fila y el primer golpe de los zapatos resuena sobre el escenario, el público suele reaccionar de la misma manera.

Primero llega el asombro; después, la incredulidad. Los pies avanzan a una velocidad que parece desafiar los límites humanos mientras decenas de cuerpos se mueven con una precisión absoluta. Treinta años después de su estreno, “Lord of the Dance” continúa provocando esa reacción en auditorios de todo el mundo.

El espectáculo creado por Michael Flatley llega hoy a Guadalajara para celebrar tres décadas de historia con dos presentaciones en el Auditorio Telmex, llevando consigo una de las producciones de danza más exitosas surgidas de Irlanda.

Desde su debut en 1996, el montaje ha recorrido decenas de países, ha sido visto por millones de espectadores y ha contribuido a convertir la danza irlandesa en un fenómeno global.

La propuesta toma elementos de la mitología celta para construir un relato sobre el enfrentamiento entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Sin embargo, para buena parte del público, la historia termina convirtiéndose en el marco de algo más grande: una exhibición de virtuosismo técnico donde la música, la coreografía y la precisión colectiva adquieren el protagonismo.

Entre los integrantes de la gira del 30 aniversario se encuentra la mexicana Sofía Alducin, una de las bailarinas de la compañía que participará en la presentación del Telmex.

“Desde la primera vez que vi ‘Lord of the Dance’ soñé con algún día formar parte de este escenario. Entonces, desde ahí el baile se convirtió en una forma más profunda para mí de demostrar que los sueños sí se pueden alcanzar con mucho esfuerzo”, explica la bailarina en entrevista con EL INFORMADOR. “Esta oportunidad que tengo es una forma de demostrar que sí se puede y me siento muy orgullosa de tenerla”.

Alducin señala que ingresar a la compañía significó encontrarse con una tradición artística construida a lo largo de décadas, pero también con una comunidad de bailarines que continúa renovando el espectáculo.

“Para mí fue muy bonito honrar todo lo que llevo viviendo estos años en el baile. Claramente me emocioné muchísimo al enterarme de que iba a estar formando parte de este casting y más al saber que iba a estar en mi ciudad, en mi país, representando a muchos bailarines que también quisieran estar en esta posición”, expresa.

Aunque la producción nace de la tradición irlandesa, la bailarina considera que el lenguaje del movimiento permite tender puentes entre culturas muy distintas.

“Son culturas muy diferentes, la mexicana y la irlandesa, pero siento que al final bailar conecta con todo tipo de baile, no importa cuál sea. Entonces, siento que eso fue lo que hizo que yo, siendo mexicana, conectara con esta danza. Hay diferencias, claro, pero también puedes encontrar muchas similitudes dentro del aspecto del baile”, indica.

AGÉNDALO

“Lord of the Dance” en Guadalajara

El espectáculo de danza llega hoy al Auditorio Telmex con dos funciones, a las 16:00 y 20:00 horas. Los boletos están disponibles desde 385 pesos.

Con una puesta en escena impactante, combina precisión coreográfica y música poderosa. ESPECIAL

Velocidad imposible

Cabe señalar que en varios momentos de la función, la velocidad alcanza niveles que parecen imposibles. Los pies golpean el escenario con una rapidez que se ha convertido en una de las señas de identidad de la producción.

El impacto que provoca “Lord of the Dance” en quienes lo ven por primera vez surge de la combinación entre virtuosismo técnico y espectacularidad escénica.

“Yo creo que sigue conectando con nuevas generaciones, porque es algo que no muchas personas pueden hacer. El simple hecho de que sea algo tan diferente crea mucha impresión en la gente”, opina Sofía.

“Es muy difícil y justamente eso es lo impresionante que sigue teniendo este show después de tantos años”.

La gira del 30 aniversario conserva la esencia de la producción original. La historia permanece intacta y buena parte de las secuencias que hicieron famoso al espectáculo siguen formando parte del montaje actual.

“El espectáculo se mantiene casi igual. Han cambiado algunas cosas, pero la temática sigue siendo exactamente la misma y la historia también. Solo cambia muy poquito”, aclara.

La presencia de bailarines mexicanos dentro de la compañía representa otro aspecto significativo para esta gira. Alducin considera que la participación de integrantes del país en el elenco refleja el crecimiento de nuevas generaciones de intérpretes que buscan espacios en producciones internacionales.

“Siento que el hecho de que ahorita haya mexicanos en este show representa una oportunidad increíble. Demuestra que seguimos creciendo como país y que seguimos andando todo el camino hasta llegar a un escenario tan importante. Está muy padre que podamos compartir tantas culturas diferentes juntos”.

Treinta años después de su estreno, “Lord of the Dance” continúa recorriendo el mundo con la misma premisa que impulsó a Michael Flatley cuando decidió llevar la danza irlandesa a una escala inédita: convertir una tradición cultural en un espectáculo capaz de emocionar a públicos de cualquier país.

Sin duda, la tecnología, la iluminación y algunos elementos visuales han evolucionado con el tiempo, pero el corazón del montaje permanece en el mismo lugar: una fila de bailarines golpeando el suelo al unísono, impulsados por una disciplina que bordea la obsesión.