Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 22 al 28 de junio

Aries

Aries, con la llegada del Sol a Cáncer este domingo, tu lado emocional se vuelve más evidente, aunque prefieras mantenerlo en reserva. El solsticio de verano marca el inicio de una etapa en la que tu intuición gana terreno sobre la impulsividad, ayudándote a reflexionar antes de actuar. Durante estos días será importante prestar atención a tus sentimientos con la misma dedicación que pones en tus objetivos.

Ritual: Enciende una vela blanca y anota en un papel aquello que deseas proteger durante el verano. Después, guárdalo en tu cartera como símbolo de resguardo.

Tauro

Tauro, la influencia del Sol en Cáncer despierta tu lado más afectuoso y te anima a expresar lo que sientes con mayor sinceridad. Este domingo favorece la conexión con tu familia y con las personas que siempre están para ti. Además, el solsticio impulsa mejoras en tu entorno familiar y en tu hogar. Será una semana para actuar con calma, reflexionar y concluir asuntos pendientes.

Ritual: Coloca una taza con agua y una pizca de sal junto a una ventana. Déjala durante el día y, al finalizar la noche, utiliza esa agua para lavar tus manos.

Géminis

Géminis, al dejar el Sol tu signo para ingresar en Cáncer, comienza una etapa más introspectiva. Este domingo te ayudará a ordenar ideas, comprender mejor tus emociones y darles un lugar. El solsticio trae estabilidad emocional y una visión más clara sobre tus recursos y finanzas. Durante la semana será más útil observar y escuchar que hablar de más.

Ritual: Escribe tres deseos o metas que quieras atraer este verano y colócalos debajo de tu almohada durante tres noches consecutivas.

Cáncer

Cáncer, este es uno de los momentos más importantes para ti. El Sol entra en tu signo y el solsticio potencia tu energía, confianza y autoestima. A partir de este domingo te sentirás con más fuerza para tomar decisiones, cuidar de ti mismo y atender aquello que realmente importa. La semana representa una renovación en distintos aspectos de tu vida.

Ritual: Date un baño tibio agregando una pequeña cantidad de miel o azúcar al agua. Mientras lo haces, repite: “Estoy preparado para recibir todo lo bueno que llega a mi vida”.

Leo

Leo, la temporada de Cáncer te invita a bajar el ritmo y conectar con tu mundo interior. Este domingo será ideal para descansar, reflexionar y liberar tensiones acumuladas. El solsticio despierta tu creatividad desde una perspectiva más sensible y emocional. Durante la semana, presta atención a las señales que te envía tu cuerpo.

Ritual: Coloca ambas manos sobre tu pecho durante un minuto y respira profundamente. Piensa en aquello que deseas dejar atrás y exhala con intención para liberarlo.

Virgo

Virgo, la energía de Cáncer favorece la cercanía con amigos y seres queridos, permitiéndote expresar tus emociones con mayor naturalidad. Este domingo fortalece los vínculos más íntimos y el solsticio te impulsa a definir metas y prioridades para los próximos meses. Será una semana de seguridad, orden y practicidad.

Ritual: Organiza y limpia un rincón de tu hogar. Al poner orden en tu entorno, también estarás despejando tu mente y renovando tu energía interior.

Libra

Libra, el Sol en Cáncer ilumina tu área profesional y despierta tu deseo de avanzar. Este domingo te invita a reflexionar sobre tus ambiciones y el futuro que deseas construir. El solsticio abre una etapa de reconocimiento, crecimiento y nuevas oportunidades. Durante la semana, combina serenidad con determinación para alcanzar tus objetivos.

Ritual: Escribe tu principal meta para este verano en un papel y colócalo debajo de una planta. Cuídala con dedicación, simbolizando el crecimiento de tus propios proyectos.

Escorpio

Escorpio, la energía canceriana amplía tus horizontes y despierta un fuerte deseo de aprender, descubrir y crecer. Desde este domingo verás las situaciones desde una perspectiva más amplia y enriquecedora. El solsticio favorece los viajes, la planificación y los grandes sueños. Te sentirás optimista y muy conectado con tu intuición.

Ritual: Enciende una vela azul y concéntrate en un deseo que quieras desarrollar. Déjala arder unos minutos y apágala con cuidado, evitando soplarla.

Sagitario

Sagitario, el Sol en Cáncer te lleva a profundizar en tus emociones y a prestar más atención a tus lazos afectivos. Este domingo puede ayudarte a sanar situaciones internas que vienes arrastrando desde hace tiempo. El solsticio inicia una etapa de transformación y claridad emocional. Esta semana será fundamental actuar y expresarte con honestidad.

Ritual: Escribe aquello que deseas dejar atrás, rompe el papel en pequeños pedazos y deséchalo con la intención de cerrar definitivamente ese ciclo.

Capricornio

Capricornio, la temporada de Cáncer pone el foco en tus relaciones y te ayuda a identificar quiénes realmente te acompañan. Este domingo estarás más sensible, pero también más consciente de tus necesidades actuales. El solsticio favorece la armonía familiar y el fortalecimiento de vínculos importantes. Durante la semana, escucha con atención antes de reaccionar.

Ritual: Abraza a una persona especial o, si lo prefieres, coloca las manos sobre tu corazón durante un minuto mientras conectas con sentimientos de gratitud.

Acuario

Acuario, la energía de Cáncer te impulsa a mejorar tu calidad de vida y a cuidar más de tu bienestar. Este domingo es ideal para revisar hábitos, fortalecer tu salud y atender tus emociones. El solsticio marca el comienzo de una etapa más organizada y equilibrada, en la que recuperarás energía y estabilidad. Durante la semana, procura descansar más y exigirte menos.

Ritual: Durante tres mañanas seguidas, bebe un vaso de agua con limón al despertar como símbolo de renovación y limpieza energética.

Piscis

Piscis, el Sol en Cáncer potencia tu sensibilidad, creatividad y capacidad para disfrutar los pequeños momentos. Este domingo te sentirás especialmente inspirado y en sintonía con tus emociones. El solsticio abre un ciclo favorable para el amor, la alegría y la expresión personal. Aprovecha la semana para realizar actividades que te hagan sentir pleno y feliz.

Ritual: Dibuja un pequeño corazón en un papel y llévalo contigo en la cartera o billetera como amuleto para atraer buenas energías y emociones positivas.

SV