Mayo llega cargado de novedades para los amantes del cine, y las salas de Cinépolis se preparan para ofrecer una cartelera repleta de emociones.

Desde esperadas producciones de acción y thrillers intensos, hasta propuestas de terror, comedia y drama, este mes promete opciones para todos los gustos, aquí te contamos cuáles son los estrenos que no te puedes perder en mayo de 2026.

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Deseo

Estreno: 7 de mayo

Lucero es una abogada exitosa que, en apariencia, lo tiene todo: una vida llena de lujo, una familia estable y un esposo que la adora. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta se esconde un vacío que la impulsa a buscar emociones más intensas.

Su rutina da un giro cuando aparece Matías, el joven entrenador de natación contratado por su marido, cuya presencia despierta en ella una atracción creciente. Lo que inicia como un impulso se convierte en una relación clandestina que pone en riesgo su estabilidad, sobre todo cuando su propia hija también comienza a sentirse atraída por él, complicando aún más la situación.

Mortal Kombat 2

Estreno: 7 de mayo

Tras un brutal enfrentamiento entre los campeones de Earthrealm y Outworld, Cole Young —ex peleador de MMA y heredero del linaje de Scorpion— emprende un nuevo camino rumbo a Los Ángeles. Su misión: reclutar a un aliado clave para la batalla definitiva, el irreverente Johnny Cage.

Con el fallido intento de Shang Tsung por desestabilizar Earthrealm, el escenario está listo para que comience el verdadero Mortal Kombat. La tensión alcanza su punto máximo: tras nueve derrotas consecutivas, Earthrealm se juega el todo por el todo. Solo una victoria podrá evitar la inminente invasión de Outworld.

Las ovejas detectives

Estreno: 7 de mayo

En esta original y encantadora historia de misterio, George, interpretado por Hugh Jackman, es un pastor que cada noche entretiene a sus ovejas leyéndoles novelas policiacas, convencido de que no comprenden nada. Sin embargo, todo cambia cuando un enigmático suceso sacude la tranquilidad de la granja.

Ante el desconcierto, las ovejas deciden tomar cartas en el asunto y asumir el papel de investigadoras. Siguiendo pistas y observando a los humanos que las rodean, demostrarán que, contra todo pronóstico, también pueden destacar como astutas resolviendo crímenes.

Undertone: Frecuencia maldita

Estreno: 7 de mayo

Dirigida por Ian Tuason en su debut, Undertone sigue a Evy, interpretada por Nina Kiri, una escéptica coanfitriona de un pódcast paranormal. Su relación con Justin, encarnado por Adam DiMarco, construye un contraste clásico entre la lógica y la creencia.

Pero todo da un giro inquietante cuando comienzan a recibir extrañas grabaciones. Lo que parecía simple contenido para su programa pronto se transforma en una espiral de tensión y paranoia, donde cada sonido oculta algo perturbador… algo que, quizá, nunca debió ser escuchado.

El ritual del nahual

Estreno: 7 de mayo

La historia sigue a Gabriel, un forajido herido que encuentra refugio en una comunidad golpeada por una serie de asesinatos de niños. Mientras intenta recuperarse, un agente federal llega al lugar decidido a esclarecer los crímenes.

Al mismo tiempo, una presencia ancestral —mitad humana, mitad animal— comienza a despertar, desatando una atmósfera de inquietud y peligro. Lo que parecía un caso criminal pronto se transforma en una amenaza mucho más oscura, donde pasado y misterio se entrelazan.

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Aniversario

Estreno: 14 de mayo

Este thriller político de corte distópico sigue a una familia adinerada de Estados Unidos cuya aparente estabilidad comienza a fracturarse. Todo se desencadena cuando el hijo presenta a su nueva pareja durante la celebración del 25 aniversario de bodas de sus padres.

La joven, vinculada a un movimiento extremista conocido como “El Cambio”, introduce ideas radicales que tensan las relaciones y sacan a la superficie conflictos ocultos. Lo que debía ser una reunión familiar se convierte en un escenario de confrontación ideológica, donde los lazos afectivos se ponen a prueba y la unidad comienza a resquebrajarse.

Los hijos de la costa

Estreno: 14 de mayo

Los hijos de la costa ofrece un retrato íntimo de un grupo de músicos provenientes de distintas comunidades de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, quienes reflejan diversas formas de vivir y entender la cultura afromexicana de la región.

A través de sus historias y expresiones artísticas, la obra abre un espacio de reflexión sobre su contexto histórico, sus identidades y aspiraciones, así como el profundo vínculo que comparten con la música, un lenguaje común que los conecta y les da sentido de pertenencia.

Top Gun (reestreno)

Estreno: 14 de mayo

Pete “Maverick” Mitchell, interpretado por Tom Cruise, es un audaz y brillante piloto de combate de la Marina de Estados Unidos que logra ingresar a la élite academia Top Gun.

La historia sigue su intensa búsqueda por destacar como el mejor, mientras enfrenta sus propios conflictos internos y recuerdos del pasado. En ese camino, también lidia con una fuerte rivalidad con el disciplinado Iceman y se involucra sentimentalmente con una instructora, en medio de un entorno donde la presión, el riesgo y la ambición lo ponen constantemente a prueba.

Top Gun: Maverick (reestreno)

Estreno: 14 de mayo

Más de tres décadas después, Pete “Maverick” Mitchell, nuevamente interpretado por Tom Cruise, vuelve a la academia Top Gun: Maverick, esta vez como instructor de vuelo. Su misión es preparar a un escuadrón de pilotos de élite para una operación prácticamente suicida, entre los que se encuentra Bradley Bradshaw, conocido como “Rooster”, hijo de su fallecido compañero.

Mientras entrena a la nueva generación, Maverick se ve obligado a enfrentar los recuerdos que lo persiguen y adaptarse a los desafíos de la guerra moderna, marcada por el uso de drones. En medio de esta presión, deberá ir más allá de sus propios límites para liderar una misión de altísimo riesgo.

En la zona gris

Estreno: 14 de mayo

Un escuadrón encubierto de alto nivel, liderado por Jake Gyllenhaal, Henry Cavill y Eiza González, se embarca en una peligrosa operación para recuperar una gigantesca fortuna en manos de un tirano.

Lo que comienza como una misión casi imposible pronto se convierte en un conflicto despiadado, donde el engaño, la estrategia y la lucha por sobrevivir marcarán cada paso.

No dejes a los niños solos

Estreno: 14 de mayo

Una madre se instala en una nueva casa junto a sus dos hijos, buscando empezar de nuevo. Sin embargo, una noche se ve obligada a dejarlos solos, y lo que inicia como un momento de juegos inocentes pronto toma un giro inquietante.

La diversión se transforma en tensión cuando el ambiente de la casa comienza a volverse opresivo, dando paso a una experiencia cada vez más angustiante. Así, la historia evoluciona hacia un terror claustrofóbico donde el peligro parece acechar en cada rincón.

Obsesión

Estreno: 14 de mayo

Este inquietante thriller sigue a Bear, un empleado de una tienda de música que recurre a un objeto sobrenatural para hacer que su amor de la infancia, Nikki, se enamore de él. Lo que comienza como un deseo aparentemente inocente pronto se convierte en una relación oscura y perturbadora.

A medida que el hechizo surte efecto, el romance deriva en una dinámica tóxica y peligrosa, donde la obsesión y la manipulación transforman la fantasía en una auténtica pesadilla.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Estreno: 21 de mayo

Tras la caída del Imperio, los antiguos señores de la guerra han quedado dispersos por toda la galaxia. Mientras la naciente Nueva República intenta resguardar los ideales por los que luchó la Rebelión, enfrenta el desafío de mantener el orden en un escenario aún inestable.

En esta misión, cuenta con el apoyo del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, quien viaja junto a su inseparable aprendiz, Grogu. Juntos recorren la galaxia enfrentando peligros, mientras contribuyen a forjar una nueva etapa tras la caída del Imperio.

Café Chairel

Estreno: 21 de mayo

La historia sigue a Alfonso y Katia, dos almas solitarias marcadas por la pérdida, que encuentran un inesperado refugio emocional al coincidir trabajando en un pequeño café a orillas del río Pánuco.

A través de su convivencia cotidiana, ambos comienzan a construir un vínculo sincero que les permite enfrentar el duelo desde la ternura y la comprensión mutua. La película retrata cómo, en medio del dolor, puede surgir la posibilidad de sanar gracias a una conexión genuina y transformadora.

La vida es

Estreno: 21 de mayo

A punto de cumplir 40, Nora se enfrenta a una pregunta inevitable: ¿qué sentido tiene todo? Lo que debía ser una celebración se convierte en una cadena de contratiempos que la empujan, casi sin querer, hacia un proceso profundo de autodescubrimiento.

Con heridas aún latentes, deseos que nunca se atrevió a expresar y un pasado que sigue pesando, Nora se ve obligada a confrontar su historia familiar, la muerte, la falta de empleo y el derrumbe de su relación poliamorosa. En medio de ese caos, inicia un camino urgente por redefinir el amor, su sexualidad y aquello que realmente quiere para su vida.

Los colores del tiempo

Estreno: 21 de mayo

En el París de 2025, varios integrantes de una misma familia reciben la noticia de una inesperada herencia: una casa abandonada desde hace años. Cuatro de ellos asumen la tarea de revisar el lugar y elaborar un inventario, sin imaginar que entre sus muros se esconden verdaderos tesoros.

A medida que exploran las antigüedades, emerge la figura enigmática de una antepasada, Adèle, quien dejó su Normandía natal a los 20 años para instalarse en el París de finales del siglo XIX. En pleno auge de la revolución industrial y cultural —cuando la fotografía comenzaba a tomar forma y surgía el Impresionismo—, su historia empieza a entrelazarse con el presente, revelando secretos que han permanecido ocultos por generaciones.

El pasajero del diablo

Estreno: 21 de mayo

Luego de presenciar un brutal accidente en carretera, una joven pareja cree haber salido a salvo… pero pronto descubre que algo más viaja con ellos. Desde ese momento, su trayecto se convierte en una experiencia inquietante.

Una presencia demoníaca conocida como el Pasajero comienza a acecharlos sin descanso, decidida a alcanzarlos a cualquier costo. Así, lo que era un viaje ordinario se transforma en una persecución aterradora donde escapar parece cada vez más imposible.

Tú, yo & la Toscana

Estreno: 21 de mayo

Anna es una joven que dejó atrás su sueño de convertirse en chef y ahora atraviesa un momento de incertidumbre. Cuando pierde su empleo como cuidadora de casas —y también el lugar donde vivía—, su vida parece quedar sin rumbo.

Todo cambia tras un encuentro inesperado con Matteo, un encantador italiano que posee una villa desocupada en la Toscana. Impulsada por esa oportunidad, Anna decide viajar a Italia, desoyendo las advertencias de su franca mejor amiga, Claire, y lanzarse a una aventura que podría redefinir su destino.

Zona de riesgo

Estreno: 28 de mayo

Este thriller de acción de 2026 gira en torno al hallazgo de una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial en Londres, un descubrimiento que obliga a realizar una evacuación masiva y desata el caos en la ciudad. En medio de la confusión, un grupo de criminales aprovecha la situación para ejecutar un robo meticulosamente planeado.

Dirigida por David Mackenzie, la historia se sumerge en una atmósfera de tensión constante, donde el desorden urbano y la delincuencia se entrelazan en una carrera contrarreloj cargada de riesgo y estrategia.

Dolly: Juega conmigo

Estreno: 28 de mayo

La historia sigue a Macy, una mujer que es raptada en medio de un bosque por una inquietante criatura con máscara de porcelana. Lejos de tratarse de un simple secuestro, el captor tiene una perturbadora intención: “criarla” como si fuera su hija.

Encerrada en una casa aislada, Macy se ve obligada a enfrentar un retorcido juego donde la supervivencia depende de soportar humillaciones, violencia y constantes pruebas psicológicas. Lo que comienza como cautiverio pronto se convierte en una lucha desesperada por mantener la cordura y encontrar una salida.

Backrooms

Estreno: 28 de mayo

Una misteriosa puerta surge en el sótano de una tienda de muebles, desafiando toda lógica. Cuando uno de los pacientes de una terapeuta desaparece tras cruzarla hacia una dimensión desconocida, la situación toma un giro inquietante.

Decidida a rescatarlo, la terapeuta se ve obligada a adentrarse en ese mundo que existe más allá de la realidad, donde las reglas cambian y el peligro acecha en cada paso. Su viaje se convierte en una lucha contra lo inexplicable, donde regresar podría no ser una opción segura.

Ballena asesina

Estreno: 28 de mayo

En una apartada laguna, las mejores amigas Maddie y Trish ven su escapada convertirse en tragedia tras un accidente que las deja varadas en el agua. Lo que parecía un entorno idílico se transforma rápidamente en una situación desesperada.

Bajo la superficie, una orca implacable llamada Ceto comienza a acecharlas con una inteligencia inquietante. Sin rutas de escape y con el peligro cada vez más cerca, ambas deberán enfrentarse a una lucha extrema por sobrevivir frente a una depredadora tan astuta como letal.

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