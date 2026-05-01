Madonna, una vez más, demuestra ser la reina de la pista de baile, y esta vez tiene una invitada: Sabrina Carpenter. Las cantantes lanzaron el día de hoy uno de los temas más esperados de la temporada: “Bring Your Love”.

La canción que ya se encuentra disponible en las plataformas musicales, tiene una duración de más de tres minutos y medio con un estilo disco. El tema es la cuarta pista del nuevo álbum de Madonna: “Confessions On A Dancefloor: Part II”, el cual saldrá a la venta el próximo 3 de julio, marcando su regreso musical desde el lanzamiento de “Madame X”, de 2019.

“Bring Your Love” es un tema que representa la unión de dos importantes generaciones musicales al mezclar las voces de Madonna, quien durante décadas ha sido una de las figuras más importantes de la música pop, con la de Sabrina Carpenter, quien en los últimos años ha logrado construir una importante carrera en la escena musical.

Madonna y Sabrina Carpenter ya la habían interpretado en vivo durante la sorpresiva aparición que tuvo la llamada “reina del pop” en el segundo concierto de Carpenter en el festival Coachella, el pasado abril.

El lanzamiento estuvo acompañado de un video con la letra de la canción, publicado en la cuenta oficial de YouTube de Madonna. Por su parte, Sabrina realizó un posteo en Instagram en el que le agradece a Madonna por haberla invitado a formar parte de su nueva producción musical y dijo que espera poner a bailar a todos con esta nueva canción.

CT